“心香一柱静中禅…”

星云大师说：分享故事：弘一法师出家前写了一首诗：“二十文章惊海内，毕竟空谈何有”。李叔同年轻时有才气，家境也富有。他后来出家，好友夏丏尊（中国近代教育家）去看他，看到他住在上下两层的通铺房，问：“你住这行吗，这地方是不是很脏？”弘一说：“不脏，只有臭虫两三只。这儿的主人待我也非常不错。”

夏丏尊听后茫然，弘一出家前这样高傲的一个人，出家后怎变成这样了？又有一次，夏丏尊给他送了两个素菜，就在旁边陪着他。碗里所有的菜无非只是萝卜白菜，而在弘一的眼里却像盛宴一样，他开心地把饭送到嘴里，郑重地用筷子夹起萝卜的那种了不得的神情，让人见了几乎要流下惭愧的眼泪。

在弘一法师看来，世间没有不好的东西，一切都好。通铺也好，破旧手巾也好，白菜也好，萝卜也好，什么都有味，什么都了不得。夏丏尊曾在他的一篇文章中描述弘一法师的生活，他认为，这就是生活中的禅。

承当

明代哲学家王阳明是学禅的，有一天他带领学生到外面去教学，在街头看到两个妇女在吵架，一个妇人骂对方：“你不讲天理”；另外一个说：“你呀，不讲良心。”。王阳明听了就和学生们说，你们来听，他们是在讲道啊！在讲禅呀！

学生们说：“老师，这那是什么道理？”王阳明就说：“讲天理、讲良心，不是讲道，那是在讲什么呢？”学生们听老师这么说，想想这也对呀！王阳明补充说：“讲天理、讲良心，要求自己的，就是讲道；要求别人的，就是相骂啊！”

我们要来认识禅，禅就是自己，顶天立地，直下承当。心香一柱静中禅，静的当中，可以参出自己是什么。

思惟

能思惟的人，自能见到真正的价值，不为表相所迷惑，也不会在人生里制造随业流转的垃圾。有了禅，会给我们定力；在这种是非多、容易迷失的社会里，有了禅，就比较容易让我们找到自己；在现在的生活里面，我们经常感受到苦恼、烦闷，有了禅，就会给我们智慧、安宁。

人生没有什么难过去的，我们参禅，先把自己欢喜起来。有了禅，什么时候都很快乐，士农工商，所求如意；就是我们生病了，假如平常有一点禅味的话，病中都很安然。

禅没有什么深奥到不行的大道理，我们若能时时在感觉、静心、思惟里锻炼，养成了观照生命的态度，那么在车流人潮中，也能有悟的一刻。