“结缘是世间最有保障的投资…”

星云大师说：一个英雄好汉，不是靠着单枪匹马就能纵横天下，所谓“独木难撑大厦”，个人资质再好，还是要靠一些良师益友的助成。像汉高祖刘邦，若无吕雉之父吕叔平的慧眼识英雄，也不能成就一代帝业；汉光武刘秀，若无严子陵（著名隐士）为他招贤纳士，也难有东汉之兴。没有魏征、长孙无忌、房玄龄等名相，何有唐太宗？所以人要成事，有贵人的扶持，是非常重要的。

信念

贵人也不可能无端从天而降，如果自己一无是处，贵人又怎么可能会出现呢？所以自己要做到三点：

一、好见解：想法积极正确的人，别人责骂他，他不是怨恨，而是先反省自己，看看自己是否真的做错了，有则改之无则加勉，这样的人生态度会使得他不断成长。能有成长的人，遇到困难时，又怎么会没有贵人相助呢？

二、有信念：所谓“信念如星光照路，如巨宅安稳；信念如大船引渡，如善友相伴”，有信念的人怀着一颗坚定、敬畏的心，面对挫折，他百折不挠；面对诱惑，他永不过线。这样的人即使身处低谷也是暂时的，终有一天会遇到贵人，改变自己的命运。

三、能持戒：持戒就是用来防非止恶的，它就像登山者身上的救命绳索，行车时红灯警戒的标志，使人能在错误时得到警戒，从而浪子回头。一个人能持戒，就表示他有诚信，这样的人，当然会有贵人愿意帮忙。

缘起

一个人能成功，不外五个因素：名师指路，贵人相助，亲人支持，对手激励和小人激发 。如果我们不努力不付出，贵人看到我们这样的模样，也不会相助于我们。相知、遇到贵人其实就是缘分。

佛陀的话告诉我们，个人力量有限，一个人再努力，能做到的事情也是有限的，但团队的力量却是无穷的。万法皆空，唯因果不空。世间万物皆是因缘和合，缘起缘灭，我们当然要多往“缘起”下手。