“王道者兴，霸道则衰…”

星云大师说：分享故事：春秋时代，齐桓公“九合诸侯，一匡天下”，以霸道挟天子以令诸侯，成为五霸之首。所谓“霸道”者，让人在他的霸气之下服从，如楚汉相争时，项羽称楚霸王，想要以霸道力服各路英雄，可惜霸道不能服人以心，自然不能永久让人服气，所以楚霸王最后还是被刘邦所败。

私欲

举“霸道”数事如下：

一、以强权压人：现在虽是民主时代，但仍然有团体或个人不断在发展强权。例如，一个村长可以用强权欺压村民，一个科员也会用他的权力欺压求助者，甚至有些地区，法律对于强权的人也是无可奈何，所以最后反而发展出黑道来行侠仗义。凡是以强权压人者，都应受到全民鸣鼓而攻之。

二、以专制领导：国家的政治，有一些强人实行专制领导；团体机关，有的也以大家长的模式来行专制的管理。如台湾王永庆自我中心的领导，也建造出他的台塑王国。只不过如果长此以往，后续领导的人才不易接班，而接班须是长远的计划。

三、以独裁议事：综观近代的历史，许多政治家被人讥为独裁者，历史上也出现一些事迹，有的国家或社团虽讲究开会议事，但却常以个人的看法为主，不能接纳众人意见，所以大众的智慧不得贡献，无法参与，如此国家、社团要想成其事，很难。

四、以私欲为尚：有人说，人类都是自私的。此言有待商榷。因人性虽普遍自私，但从古至今，以大众的福利为福利，甚至为国为民牺牲奉献、杀身成仁、舍生取义的仁人志士，所在多有，不可一概而论。只是，还是有某些人以私欲为尚，只要合乎自己利益、能够据为己有的，违法都不顾；只要是自己的左右亲信，就尽量给予提拔。私心、私欲、私利，凡事讲私，并且无限扩大，以私为主的人，欲得民心，也是难如登天。

五、以侵略为能：国家尚武，以侵略为能，则尚武精神必不受人欢迎。即使是家中的亲人，一直侵略别人应有的利益，也不会被家人所接纳。佛教的五戒，就是以不侵略为主：不杀生就是不侵略别人的生命，不偷盗就是不侵略别人的财产，不邪淫就是不侵略别人的名节，不妄语就是不侵略别人的名誉，不饮酒就是不侵略自他的智慧。所以，侵略是霸道之最，为正人君子所不耻。

谎言

霸道已很可怕，还有的人一直在为霸道化妆，用谎言来欺骗民众。明明政策错误，偏有许多理由；明明行为不当，偏作很多解释。国家的领导人也好，机关的首长也罢，乃至社会的一份子，假如常以谎言欺众，则受人唾弃是迟早的事。

因此，霸道不可为也，有霸道性格的人，务必改之，千万不要以霸道欺人，否则最后必将反为霸道所害。