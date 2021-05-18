“骄傲自夸，是出现恶果的先兆…”

星云大师说：分享故事：周公姓姬名旦，是西周初年（公元前1000多年）的政治家、思想家，曾两次辅佐周武王东伐纣王，并制作礼乐，天下大治。因封地在周（今中国陕西岐山北），故称周公或周公旦。

由于当时天下初定，武王死得早，成王年纪很小，巩固天下、建立新秩序的重担便落在周公肩上，他无法离开首都镐京而到自己的封地——鲁国曲阜，只能派儿子伯禽前行。

伯禽临走时，周公告诫他说：“我是文王的儿子，武王的弟弟，成王的叔父，我在天下可以说也不算低贱了。可是我洗一次头时，时常三次把头发绾起来出去接见来访的士人，吃一顿饭的功夫，有时也要把即将吃到嘴的饭菜停下来而出去接见来访的士人。这样做我还担心失去天下的贤人。”

周公接着对禽伯说：“你到鲁国去，千万不要因为自己是国君便骄傲而慢待国人，不可骄奢傲慢。我们要用自己的行为来说明礼贤下士的重要。”

曹操后来在《短歌行》中说：“周公吐哺，天下归心”，便是用了这个典故。

虚心

国君对人傲慢就会失去政权，大夫对人傲慢就会失去领地。魏文侯接受了田子方的教诲，不敢以富贵自高自大。

骄傲自夸，是出现恶果的先兆，而过于骄奢注定要灭亡。人们如果不听先哲的话，后果将会怎样呢？贾思伯平易近人、礼贤下士，客人不理解其谦逊的原因。贾思伯回答了四个字︰骄至便衰。

骄横自大的人，不肯屈就于人，不能忍让于人。做领导的过于骄横，则不可能很好地指挥下属；做下属的过于骄傲就会不服从领导；做儿子的过于骄矜，眼里就没有父母，自然不会孝顺。

骄矜的对立面是谦恭、礼让。要忍耐骄矜之态，必须是不居功自傲，能够自我约束，克制骄傲的产生。要常常考虑到自己的问题和错误，虚心地向他人请教学习。

傲慢

人不可看轻自己，但也不能骄矜自傲；人在宇宙间生存，要懂得谦卑，要和宇宙自然和平相处，建立“同体共生”的关系。因为世间万物都离不开“缘起”，生命要靠彼此相互依存的因缘关系才能存在。

向尊长谦恭是我们的本份，向朋友谦虚是我们的和善，向晚辈谦逊是我们的高尚，而最重要的还在于，要向生人谦和，这才是我们的安全。平常我们会遇到一些过去不熟悉，或是初次相见的人。不管是为了事业，或是因为别人的介绍，不管是有缘者，或者偶然相遇的人，如果你对陌生的人谦虚、和平一点，这是安全之道。因为对方的背景你并不清楚，万一是个长官，或者甚至是日后你需仰赖的人，你趾高气扬地对人傲慢，事后的结果可想而知，必然是会吃亏的。