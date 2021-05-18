迈克：跟薛宝钗学做人

《红楼梦》第二十二回的无头公案，是“朝罢谁携两袖烟”那个灯谜，创作人究竟应该是宝钗还是黛玉，庚辰本指前者，程乙本指后者，两派都有信众。从命运角度出发，“琴边衾里总无缘”，批的似乎是失败的女结婚员黛玉，但她那么短命，年纪轻轻便尘归尘土归土，怎么会“煎心日日复年年”呢？其中一个假设，是后四十回续书其实硬生生扭转了各人宿命，所以先前的预言不灵了，或者更干脆，正宗灯谜到探春为止，惜春之后全是后人穿凿附会添上的，以致不是太白就是似通非通——张爱玲《红楼梦魇》就说“自甲辰本到程本，此回都缺惜春谜，又把宝钗制谜移作黛玉的，打‘香’或‘更香’，另添宝玉宝钗二谜。”我小时候看中华书局普及版，最津津有味的正是怡红公子名下那则“南面而坐，北面而朝，象忧亦忧，象喜亦喜”，尤其认为贾政盛赞后得悉出自宝玉手笔“就不言语”，言简意赅，再没料到是fake news。

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