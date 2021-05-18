准备好这样的常态，准备好我们须要与这个世界以这样的方式继续相处很长时间，调整自己孤独的剂量，做到一个人也能过得快乐的人是多重要的事。

提笔写专栏的时候，发生了一件大事，堂食又要停止了，一夜回到解封前。大家来宽慰我，我倒早没了脾气，自己也觉得惊讶，怎么这么大的事会没有了脾气？！

经过了去年的反反复复，我们已习惯了各种突然的调整：有过刚做好新菜单就说要实施阻断措施不能堂食的日子，有过打包盒堆满餐馆的日子，有过五人聚会多余椅子不知藏去哪里又不能丢的日子，有过雷暴天外卖叫不到车被客人骂的日子……我们的生活，生意被病毒变化的节奏牵着鼻子，不断调整。

每次听总理讲话总有点紧张，好像小时候去学校参加夏令营，今天老师说要进行演讲比赛回来认真写稿，明天有室内运动会赶紧练练腿脚，一个个项目听指令认真完成就是……与其说我早已被磨炼得没有了脾气，不如说脾气能有什么用，万事不由人，只有开足马力，随时备战，小心翼翼才能春风化雨，化险为夷。

没有人愿意回到一年前，那个与世隔绝，花草和头发任意生长的日子。但是病毒变异，上蹿下跳，无孔不入，生命和经济，我们当然无法回避，别无选择。当每个人期待学校假期出国透透气，期待能自由聚会，期待可以渐渐脱下口罩自由行走的时候，一个倒退的管制条例又横空出世，怎能教人不心灰意冷？不过这次能允许两人聚会，也很人性化，至少能让恋爱中的人见面，能让闺蜜们见面，能让你去见一个喜欢的人，也可以结伴去商场，去看个展览，这点仔细解读不乏温情而且很重要。

可能我过去一年总要忙着餐馆的各种事也有一个好处，忘记了孤独，而我好几位一个人住的朋友现在真是有点沮丧。独居是一种状态，一种自由，一种选择，而孤独是一种感受。二者之间有一定关联，但并不构成必然的因果关系。由独居推导到孤独的等式是否成立，中间最大的决定因素或许是孤独的“剂量”。偶尔需要宅家，一个人不受任何干扰，可以看书，可以运动，可以睡美容觉，可以做各种面膜，可以喝小茶喝小酒……但不可否认的是，这种舒适度有一个极限，然后你厌倦了天天穿着睡衣在家里无所事事，你渴望化个妆，穿上久违的高跟鞋，和朋友天南地北地聊天，开怀畅饮。

我曾因为外派在国外生活，除了工作，度过一天的典型方式就是“一个人，做面膜，电脑，DVD，书”，在稀薄的生活中忍受着孤独。这可以解释人们为什么偶尔喜欢独酌，却受不了长期一个人买醉。有时候见面喝个咖啡不为什么，聊天也是一通胡扯，但是聊天有聊天的情感需求。

我有一些独居的朋友，各自都有一些度过闲暇时光的方式，有的自学水彩画，有的热衷做蛋糕，有的甚至喜欢研究咖啡豆。总而言之，独自一人的时候要有一些计划，要找到能给自己带来乐趣的事情。用它们来填充指针间的缝隙，独居的时光会变得有意思起来。

现在，这个时刻又来临了，也许有的人害怕全家从早到晚腻在一起，而有的人害怕一个人住。也许这段时间要策划一下如何把居家的环境布置得更好，整理房间，学着自己泡咖啡，研究茶艺，开始学习一种技能一种语言，看一整套的书,学习研究投资理财。无论如何，我们要学会和自己相处，并在空白的时候提升自己的生活素质。

每个人孤独的剂量不同，有的人很宅，完全享受着一个人的时光，通常他会有些社交障碍，他愿意孤独，享受孤独，更适合虚拟世界；还有些人愿意偶尔孤独，更喜欢与人交流，享受三五好友在一起的时光，尽情分享面对面的自然和随性；还有些人，天生好动，曾经的party animal，活着就为了给别人看到，过去的日子里旅行交友聚会party，努力赚钱努力玩，那么这样能量无限的朋友，完全过相反的日子是个不小的挑战，一个月说长不长，说短不短。所幸，我们还是有保持距离逛商场的自由……

准备好这样的常态，准备好我们须要与这个世界以这样的方式继续相处很长时间，调整自己孤独的剂量，做到一个人也能过得快乐的人是多重要的事。至少，我们还有两个人的聚会，我们在真正忧郁、孤独的时候，还是能和喜欢的人见个面，相互安慰！