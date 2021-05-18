欧菁仙：人之多言，亦可畏也

“听说她是同性恋！”“某某人说她被人包！”“她自己的朋友说她整容！”“我朋友的朋友说她打太多羊胎素！”“有人说她靠跟老板睡觉升职！”“网上传说她爱慕虚荣！”

这些说坏话的人，好可怕。而你把这些人的话传三过四说到好像真的一样，你好可笑。无论你是有意或是无意地把别人的事当成茶余饭后的谈资，这种人类的缺点，让我心冷。

人言可畏，众口铄金。我们不但破坏地球，也自相残杀。约翰福音第八章——众人围着淫妇，想用石头把她打死，以示惩罚。耶稣说：“你们有谁没罪，就可以先拿起石头打她。”不论我们崇信什么宗教，或是无神论，请问世人能不能在最基本的程度上，积点口德，先照顾好自己家的事，再来批判嘲笑他人？

从我18岁踏入社会开始，就逃不过谣言缠身。年轻时性格卑弱，被人际关系打击得浑身是伤，累了身躯。长大后认知只要有人的地方，就有是非。阮玲玉留下“人言可畏”四字遗言，震撼人心一时，但人类是善忘的，很快就忘了出自我们口中的每一个不负责任毫无根据的词语，都含着极大的杀伤力。

厌倦了应付闲言闲语，我远离从小到大的城市，走进没人认识的人群。做自己爱做的事，让灵魂自由。好朋友都知道最近我很少跟人联络，成天就只跟家里的猫咪“入冬”说话。我的确少跟人说话，因为人和人之间的寒暄问暖，少不了八卦。

以前的好朋友因为各自的价值观越来越不同而渐行渐远。我也讨厌朋友们动不动就把政府骂得狗血淋头，这里不好，那里不对，他们没有在其他国家生活过，不知道自己已有多幸运。可是当我这么说时，往往会被反驳，叫我不要自命清高，以为自己住在巴黎很了不起。“你这么爱国，那你回来啊，为什么移居巴黎？”类似这种防御性的谴责，我已习惯，也学会闭嘴。

动物比人类知足、善良

动物就不一样，它们比人类知足善良，我和入冬相依为命，感情日益增加，好得不得了。上个星期，入冬满一岁，我们搭火车到南部海边度假四天三夜。海浪声唤醒每一个早晨，海风催我们入眠，晚上9点半的日落照耀大地，暴风雨后的彩虹伫立天际。看海的日子万分疗愈，大自然是如此美丽。

在抗疫的非常时期，我沉浸在书香与音乐里，读了很多本书。特别喜欢吴明益的《天桥上的魔术师》，张翔的《余震》，東野圭吾的日文书《解忧杂货店》，石黑一雄的英文书“Klara and the Sun”。

我也开始学弹钢琴和吉他，修身养性。小时候没有钱学钢琴，现在终于可以实现自己的另一个小小梦想，在还有幸活着的日子里，慢慢地摸索以前没有机会学的乐器。那一天，手拿着吉他为母亲和入冬边弹边唱生日歌，再以钢琴为朋友弹奏自己最爱的歌曲“Moon River”，很有成就感。很简单，很平凡的生活，这就是我的快乐。