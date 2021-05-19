“远离分别臆测，观境自在…”

星云大师说：分享信息：全球许多国家和地区，包括亚洲的台湾、新加坡、香港还有泰国、马来西亚等，都有冠病疫情反扑的情形出现，而印度的疫情反扑，更有野火燎原之势，其凶猛程度是疫情暴发一年多来所未见的。而一些国家和地区主要面对的，还是各种变种病毒的肆虐。

世界卫生组织表示，目前没有证据表示疫苗对现有的变种病毒失效。疫苗训练免疫系统攻击病毒的多个不同部分，因此即使该变种病毒部分已开始突变，疫苗仍起作用。一些医学报告也显示，就算在接种疫苗后染疫，疫苗也能减低染疫后的症状。

当前局势来看，冠病疫情还远未结束，个人做好积极预防仍是避免感染最有效的办法。打疫苗、少聚集、一米线、戴口罩，这些举措不应只停留在口头，也不该随着形势有好转就抛诸脑后。一旦防控松动，病毒就会乘虚而入，蚕食我们前期来之不易的战果。

两利

2003年的沙斯，2020年至2021年的新冠病毒，这两场世纪瘟疫在世界各地蔓延，死伤难料、人心张皇。在疫情流行的这个时候，我们要做好隔离，隔离是自他两利，隔离时间内与社会大众隔绝，可以当成是进修，就如静养闭关，利用时间读书，也能求得安心。

大家如果有宗教信仰，也可祈求。如果信奉妈祖，可向妈祖礼拜，增加信心，如果信佛教，多多称念观世音菩萨。明白说，不管佛菩萨有没有来救我们，有了慈悲心，就能救自己。

自古以来，不管哪个朝代和时代，瘟疫的流行是常有的事，只是看我们抗拒的力量如何，我们有力量，就能战胜疫病；我们有力量，就可以存活下来；这个世界，因为我们有力量，而能更美好。

面对已有家属受到感染，不但个人、家庭、朋友，甚至整个社会，都会因为我们而有被传染的可能。即使心中有挂念，仍要维持自己的镇定，保持自己的欢喜心，因为镇定、欢喜心，就如《心经》说：“心无罣碍，无罣碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想”；心不颠倒，意不贪恋，就可远离颠倒梦想，就可以远离疫病。

自信

病患家属也不要恐慌，让已受传染的人感觉好像大难临头。已受感染的人，要带着洒脱和自信，因为有信心，就能产生免疫力，就会获得健康。自救之余，甚至还能救人，不要因社会的流言而自乱阵脚。没被感染的人，要自我防护，大家一起努力消除疫情。

冠病的传染，这是人类的劫难，是人类的共业，因为大家造作不好的行为，才有这个不好的共业。例如许多人不爱护生命，到处杀生，不爱惜大自然，大肆破坏山林；当然地，大自然必会反扑。所以，要消除疫情，一定要全民净化自己的身心，要有道德、有慈悲，重新改过做人，有慈心、有道德、有智慧，有了好的因，产生的果自然会改变。

改变社会不是一句话、一件事就能做到，但我们每个人能用一颗好心祝福，所谓“三界唯心，万法唯识”，心的力量很大。所谓诚心感动天，大家应该用对宗教的诚心，对自己的肯定，相信疫情很快就会过去。