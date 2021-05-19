本地最后一家民歌餐厅爱琴海上个周末正式走完将近四分之一个世纪的岁月，我是到了这最后一刻，才第一次踏进去。或许因为这把年纪已经历过不少的时代终结，并不觉得伤感，更多的反而是相逢恨晚的遗憾。

去听歌那晚，爱琴海邀请到资深新谣歌手洪劭轩“驻唱”。和洪劭轩认识太久，也为他写过不少歌曲，包括他第一张个人音乐专辑的主题歌《我还在世界的背后想你》。洪劭轩作为实力唱将，经他演唱的歌曲听起来都更有深度和宽度，因此能在民歌餐厅听他不休息地专心地演唱两个小时30首歌曲，真是很舒服的一件事。