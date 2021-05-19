黄向京：南巫的魔力 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年5月19日 5:00 AM 马来西亚导演张吉安的电影《南巫》以神秘诗意的行为艺术，想象虚构神鬼的出没。（档案照） 字体大小: 小 中 大 节奏行云流水的电影内容远超降头，结合民俗文化祭典仪式、神话传说，让我们感染到吉打州土地与文化的魔力，揉合了稻田、泥土、微风、炎热潮湿与神秘的气息。很多不可思议的事情的发生是无法解释的，马来西亚导演张吉安的电影《南巫》好在以人类学田野调查的触角展示了不可解的过程。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 电影 马来西亚 泰国 演出 香港 车祸 吉打 本地 东南亚 艺术 文化 导演 母亲 咖啡座 生活 宗教 华人 父亲 医生 语言 华语 神话 邻居 方言 降头 考古 马来人 蚊子 民俗 山神 信仰 稻田 拿督公 人类学 巫师 四方八面 李亦筠：范文芳的苹果肌疑云 点智慧：疫情反扑