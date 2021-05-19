黄向京：南巫的魔力

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2021年5月19日 5:00 AM

马来西亚导演张吉安的电影《南巫》以神秘诗意的行为艺术，想象虚构神鬼的出没。（档案照）
马来西亚导演张吉安的电影《南巫》以神秘诗意的行为艺术，想象虚构神鬼的出没。（档案照）

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节奏行云流水的电影内容远超降头，结合民俗文化祭典仪式、神话传说，让我们感染到吉打州土地与文化的魔力，揉合了稻田、泥土、微风、炎热潮湿与神秘的气息。

很多不可思议的事情的发生是无法解释的，马来西亚导演张吉安的电影《南巫》好在以人类学田野调查的触角展示了不可解的过程。

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