节奏行云流水的电影内容远超降头，结合民俗文化祭典仪式、神话传说，让我们感染到吉打州土地与文化的魔力，揉合了稻田、泥土、微风、炎热潮湿与神秘的气息。

很多不可思议的事情的发生是无法解释的，马来西亚导演张吉安的电影《南巫》好在以人类学田野调查的触角展示了不可解的过程。