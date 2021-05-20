“从中明辨是非、清楚道理所在…”

星云大师说：分享故事：鹰王和鹰后打算在密林深处定居，选了一棵又高又大、枝繁叶茂的橡树，在最高的一根树枝上开始筑巢，准备在这儿孵养后代。鼹鼠听到消息，大着胆子向鹰王提出警告：“这棵橡树不安全，它的根几乎烂光，随时都有倒掉的危险。”

鹰王却心想，老鹰还需要鼹鼠来提醒？你们这些躲在洞里的家伙，难道比老鹰锐利的眼睛还厉害吗？鹰王根本瞧不起鼹鼠，立刻动手筑巢，并且当天就把全家搬了进去。不久，鹰后孵出了一窝可爱的小家伙。

一天早晨，外出打猎的鹰王回来时，发现橡树已经倒了！鹰后和它的子女都已摔死。看见眼前的情景，鹰王悲痛地放声大哭：“我多么不幸啊！我把最好的忠告当成耳边风…我从不曾料到，一只鼹鼠的警告竟会是这样准确的！”

鼹鼠只能叹口气，然后对鹰王说：“你想想，我就在地底下打洞，和树根十分接近，树根是好是坏，有谁还会比我知道得更清楚呢？”

正面

首先，什么是忠告？忠告是正面的、是纠举的、是规劝的、是建议的、是训诲的。然而，一般人对于忠告的看法，就是“忠言逆耳”，觉得对方是来羞辱我们、找我们麻烦。

所谓“良药苦口”，当有人愿意给与我们忠告，他们也是提起勇气才进行的，因为好话谁不会说，可有建设性和前瞻性的话，却不是每个人都会说，或者愿意说的，因为对方或会认为，如果我们听不进去，还可能坏了关系。

佛教里所谓的四摄法门，是菩萨度众时的权巧方便，视众生根器、喜好的不同，令之转迷成悟，可不管如何，受教者也应该如“虚空”一般，接纳一切，方能容受、学习所有的事物。因此，我们对于忠告，一定要采取谦虚和受教的态度，因为对方是为了我们好，才会说出忠告的啊！

善听

人的习气，耳朵喜欢听赞美语、秘密语、是非语、甜言蜜语，甚至无修养、无意义的话语；唯独不喜欢听劝诫、忠告的逆耳之语，这些都是不会听话。 真正会听话的人，不但是非礼勿听，而且要能善听、谛听、兼听、全听。人要善于听话，才会进步。一切事必有它的前因、有它的背景、有它相关的历史因缘。我们能听，并能从中明辨是非、清楚道理所在，我们才能成为一个更好的人。

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