七禾页：家族办公室之梦

近年继英国富商戴森之后，海底捞创始人也在岛国设立家族办公室。查看资料，家族办公室起源于欧洲早期的总管家，后来1882年美国石油大亨洛克菲勒建立了世界上第一个现代家族办公室。有着重理财，也有包括家族治理、财务和投资教育、慈善事业规划和继任计划，旨在传承家族精神和财富。华人有“富不过三代”一说，通过家族办公室能扭转局面吗？

看了几份欧美家族办公室的资料，我闭上眼任思绪天马行空飞扬，不让卑微的财力限制想象力，用听来的故事组装了一个南洋富豪家族办公室的日常——几年前我被推选为家族代表，因为原本大热门人选二堂哥被媒体爆出与美国性侵少女的富豪有来往，家族会议投票表决时，我才有机会胜出。当时他母亲盯着我看的眼神很恐怖，我只是比她儿子规律检点。

祖父与兄弟早年打拼，听说当年其中一人想开鸦片馆和赌馆，被曾祖父在信里大骂，说但凡害人的生意一概不碰，还吩咐钱财要用来利益社会，祖辈后来捐建学校、医院、宗教场所等等，为后辈积了点德。如今家族资产的投资决策已纳入环境、社会和企业治理等因素作为考量，也有系统地资助不少弱势群体。家族的庞大开销，自然要从精准的投资理财方面获取足够回报。

几个表哥不断游说我投资比特币，但挖矿比特币需要用大量电源，对环境有负面影响，之后被冷批说我阻了家族的财路。助理带来几家私人银行的融资方案，他非常看好其中一家研发疫苗药丸的公司，安排我与银行负责人详谈。这时家族律师紧急通知说大姑丈的公司涉嫌隐藏巨额期货交易亏损，在协助警方调查。律师分析了案件对家族声望的影响，一旦罪成，就会把大姑丈一家从家族信托中除名。这些是父亲等人制定的，就为避免让家族蒙羞的害群之马继续享有家族财富。

疫情当前，一年一度的家族聚会今年安排在网上举行。往年百多人从世界各地聚集在欧洲某豪华度假酒店，共享顶级美食，观光购物，在晚宴上欣赏艺术表演。某些亲戚坐到我身边不外是觊觎教育基金拨款让他们家孩子买名牌大学学额和赞助吃住和跑车。按照条款，只有被正规录取，家族基金才会直接支付学费给学府。其他话题围绕着谁订了最新型私人飞机、爱马仕包包，和谁在建造超级游艇，只有长辈关心投资方针和慈善事业。

渐渐感到一阵力量拉着我缓缓回过神，对着资料大打哈欠。不知庄周梦蝶之际，梦里的那个我是否也在不经意打盹时梦到我朴实无华的上班族生活呢？