“人情之薄，薄如纸张…”

星云大师说：分享故事：狐狸不慎掉进井里，怎么也爬不上来。口渴的山羊路过井边，看见狐狸，就问它井水好不好喝。狐狸眼珠一转说：“井水甜美，你不如下来和我分享。”山羊信以为真，跳了下去，结果被呛了一鼻子水。它虽然感到不妙，但不得不和狐狸一起想办法摆脱困境。

狐狸不动声色地建议：“你把前脚扒在井壁上，再把头挺直，我先跳上你的后背。踩着羊角爬到井外，再把你拉上来。这样我们都得救了。”善良的山羊同意了。但是，当狐狸踩着他的后背跳出井外后，马上一溜烟跑了。临走它前对山羊说：“在没看清出口之前，你就不应该盲目地跳下来嘛！”

因果

所谓“行路难，不在水不在山，只在人情反复间”；世人都喜欢求强、求好、求多、求大，但如果放眼历史，这样的人名留青史的又有几个？所以我们要认清世事，人情虽反复但不能失掉自己的那一份善，人生遇困境时要勇敢担负起责任，当放下时也要及时收手回头。

其实，世间事无一不是我们的一面镜子，我们在这一面镜子的窥照下，自己何去何从，好坏还能不了然于心吗？说到底，因果是世间上最公平的裁判，一般人为了眼前的利益在造恶因时，毫不顾忌，可一旦苦果来临，后悔莫及。所以善恶因果必有报，我们仍要以因果为鉴啊！

污泥

人情关系虽然难以营造，但关键仍是：处事多留几分心眼，不轻易得罪他人，一定要保持内心操守。所谓：“行不去处，知退一步之法；行得去处，务加让三分之功”，若是两方相斗，会造成两败俱伤；若是两人相让，则两人都有所得；让步不一定吃亏，从礼让中，可以和谐双赢。

唐朝道宣大师说：“夫善者是诸恶之师，恶者是万善之资”；又如老子所说的：“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏，孰知其极”；提婆达多（佛陀的堂兄）多次陷害佛陀，罪大恶极之人，佛陀却说，他非常感谢提婆达多，因为提婆达多是佛陀的逆增上缘。

世间罪恶，不也是警惕我们要发慈悲心吗？我们只要能够以恶为师，以恶为借镜，任它是不净的污泥，自己能够成为清净莲花，有什么不好呢？