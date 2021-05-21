文字泡面

四勿，出自古籍《论语 》“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”小食肆以四勿挂名，莫非是期盼南园学子在山山皆秀色的环境里有道德的修为？

1956年，南洋大学举行开学典礼，启动了它的教育航程；1980年，它正式拉闸封门，告别杏坛。掐指一算它的育人岁月， 得年二十有四，花信年华而月坠花折。我闲来无事，偶尔也翻翻它的写真，看看文字丛林里关于它的吉光片羽，发现了校园里有个鲜为人知的“四勿亭”，大约在1966年前后被拆除。这阶段的南大人，应该都有机会与它结缘，或者擦身而过，尤其是文学院与商学院的同学。因为它错身于文商两院前往行政楼或南大湖的道上，理学院独处一隅，除非要上女生宿舍，否则脚程不顺。

四勿亭，名字正经八百，裹着些许书卷味，初闻让人想起云南园古典的八角亭，红柱绿瓦,竹丛傍依，日日有清风相伴——这是美丽的误会——四勿亭是个实实在在的小食肆，接地气的饮食聊天地，与园林亭榭风马牛不相及。它售卖茶水、

糕点和小吃，简便餐食，马来椰浆饭加Otah，一块几毛钱搞定。

我第一次听说四勿亭，是半世纪前闲聊时老学长提起，两句话带过，信息模糊，无法构成它的面目。直到多年以前，南大网站刊载许万忠学长撰写的《四勿亭》，忆述了这个同学们的课余歇脚地。学长如是道出它的位置：“四勿亭是文学院旁边的一个小茶室，与商学院及文学院并列，面对景致优美的云南园和南大湖。它的右侧，是当时的行政楼和华侨银行。”看官，南大创校之初，行政楼就是后来华侨银行与辅导处共用的那栋建筑。

四勿亭，就在文学院与华侨银行之间一方平整的小空地上。今日到南洋理工大学校园，前南大文学院周边的原建筑早已无魂无影，根本无法一指定位，准确道出四勿亭的方圆经纬。时过境迁，而今想要求索一张照片，瞄一眼它的尊容，也是奢望。这些年，逢遇南大人，我有时八卦心起，会试探着摇醒老南大人对四勿亭的记忆，但都无功而返。四勿亭的庐山真面目，是板屋锌顶？是钢骨水泥身段？还是一爿简陋不堪的茶寮？另一则信息给我添加了联想：四勿亭由张瘦石教授题字。题字，那是装框裱挂的方式吗？名师墨宝，不知可有影像留存？

四勿亭始于何年，暂无可奉告。它是否一开始就以四勿亭之名冲茶待客，也未有资料佐证。某日我请教中文系第四届陈铨盛学长，他透露四勿亭这小食肆的名字，是中文系曹树铭讲师的建议。四勿，出自古籍《论语 》“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”小食肆以四勿挂名，莫非是期盼南园学子在山山皆秀色的环境里有道德的修为？曹树铭，吴淞中国公学大学部法科毕业，英国伦敦政经学院国际关系研究员。1930年代曾任国民政府外交部长王宠惠的私人秘书。1960年南来，任南洋大学中文系讲师，翌年兼任副校长室秘书，1963年去职。

随着时间走远，有名有号的四勿亭在许多同学的记忆里已经没有了位置，更别说还记得从文学院正门的宽阔阶梯走下，跨越窄小的单车道马路，步入云南园，边角有个无名无号又隐蔽的小茶寮，被时常光顾的同学昵称“地下宫殿”。地下宫殿比四勿亭简陋得多，它原是南大建设工程展开之际，为建筑工友提供茶水餐食的茶寮，工程结束后，它有幸留下，转为学子服务，成了学生下课后放松心情的避风塘。

我于1970年步入云南园接受时雨春风。那时，风起云涌的学潮已成绝响，云南园进入了安静的年代，那是另一种勿视、勿听、勿言、勿动的精神状态。新儒林没有“四勿亭”或“地下宫殿”可供喝茶小聚，山岗上新图书馆顶层的美仑餐厅成了学子放空的新欢。叹茶吃牛油包之余，兴致高的同学会手执玻璃杯子，步向餐厅围栏，放手让杯子下坠十来二十米，看看它能否完好无损。美仑老板人称老王，三不五时地下楼捡杯拾玻璃。毕业多年后，某夜我在南大湖巧遇老王独坐水岸，与他聊至漏尽更阑，提起美仑坠杯的往事，他也只是摇头不语。若干天后，老王辞世的消息传来，叫人错愕。