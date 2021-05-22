“宏大的事物，都由微小的元素累积…”

星云大师说：分享故事：一个人问放羊的小羊倌：“你为什么在这儿放羊呢？”小羊倌说：“我现在放羊，等羊长大了就可以卖羊赚钱。”那人又问：“赚了钱之后呢？”小羊倌说：“娶媳妇啊。”那人再问：“娶了媳妇呢？”小羊倌：“生孩子啊。”

那人继续问：“生了孩子呢？”小羊倌：“他长大以后，就让她放羊赚钱娶媳妇。”

如果一个人把自己的志向仅仅定在赚钱娶媳妇生孩子上面，那么他一生也就是个放羊倌，不可能取得更大的成就。

四点

宏与微，各有其用，尤其吾人在待人处事上，更要宏微互用。四点参考：

一、志向须宏大，心思要细微：一个人尽可以立下广大志愿，但不能没有微细心思。就拿出外旅行的人来说，即使有了目标、地点，也需要准备食宿路费、换洗衣物、各种证件，甚至关心当地的天气阴晴、交通状况。我们没有在细微的地方用心，则出外处处都是障碍。

二、待人须宏大，律己要细微：圣贤都会鼓励后学，待人要宽宏大量，对自己要克勤克俭。可惜世人往往与此背道而驰，对己特别宽厚，待人特别苛薄，殊不知待人大度有量，就是给自己的方便，对自己事无巨细的要求，就是对别人的尊重。所以，做人当宏则宏，当细就要细。

三、格局须宏大，执行要细微：一个人如果目标只想开一间小吃店，则凡事自己包办，无可厚非；如果志在做大事业，例如想要创办一所大学、兴办一所医院或者成立一个社团，我们就不能不扩大自己的胸襟、格局。甚至有了格局之后，还要有细微的执行计画，要依照计画按部就班、脚踏实地的去执行。

四、眼光须宏大，脚步要细微：做人要有远大的眼光。但是有了远大的眼光，并不表示自己所看到的，都能到达。你看到的世界，也需要一步步的往前走，一步一脚印，不能躐等；走太快，或者跨得太大步，都容易跌倒。所以，吾人在精神世界里，自己的心量、心理要扩大，立大志、发大愿、存大心；但是在事相上，面对现实人生，基础工程须从细微处做起，如此才会踏实、稳当。

依存

所谓”泰山不辞土壤，因此成其高，大海不拣细流，所以成其深”，例如，一座宏伟的古堡，是由一块块砖头，甚至一粒粒微小的沙石混泥土砌成；一次次宏伟的战功，是由一个个名不见经传的小兵牺牲生命所造就。所以，宏与微没有谁大谁小，谁重要谁不重要，只有彼此依存，互相成就。