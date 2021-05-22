自游人：喧闹尘世中安静活出自己 订户 来自 / 联合早报 文 / 自游人 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 星野源的散文集，写下他眼中的新垣结衣。（作者提供） 字体大小: 小 中 大 田村正和先生静静地离开了这个世界。很符合他的作风。我不知道有多少人欣赏他演戏的风采，在日剧黄金时代，他一直是独一无二的存在，连当时最红的SMAP与他同台时，也显露几分战战兢兢，不敢造次。我没赶上田村正和的青春时代，第一次在日剧看到他时，已然是50岁大叔。优雅自若带点忧郁，轻声细语，眉头微锁，男人得很性感，帅得很超脱，每次都觉得他的思绪仿佛飘到千里之外捉摸不住，很是引人遐想。连《协奏曲》里披着飘逸长发的木村拓哉站在他身边，尽管我当时很喜欢木村，也认为宫泽理惠爱上他，是理所当然的事。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中坚道 田村正和 新垣结衣 陈再藩：阳光·元生·春发 点智慧：宏与微