“唯愿天下众生皆得福禄寿喜…”

星云大师说：分享故事：南京长江大桥总见一名骑着机车的大叔，反复在桥边张望；他被人称做“大桥守护菩萨”，名字叫陈思，自发成为巡桥人，只要发现桥上有可能轻生的人，就会上前谈心劝阻。

53岁的他2000年刚到南京，当时从大桥一跃而下的轻生者新闻不少，让他动念，自愿每个周末都到桥边巡守，希望挽救性命。陈思也整理归纳许多欲轻生者的人间悲凉：欠债百万、婚姻触礁、有的是被家暴而满身伤的妇女、也有人是外地来打工，却被骗光积蓄。这些人也在陈思的劝说下，有了人生转机。

陈思说：“我不认为我是菩萨，我只是想要给这些人的生命中带来一点光亮。”陈思谦称自己没有独特的说服技巧，只是在聆听对方的过程中，用同理心感受他们的经历。除了劝阻轻生者之外，他也招收其他义工一起在桥边提供协助，包括来自附近大学的心理学系学生，让他们与试图轻生的人交谈。如今，陈思不再孤单，百余人的义工团队与他在那里并肩奋斗。

救星

我（指星云大师）九岁时，曾对人生的意义浮现一团谜云：人间百年，弹指过尽，能做什么？能留下什么？一副躯壳半身骸骨，究竟有多少意义？有多少价值？而就在这一年一场奇特的梦，使我初次认识旷劫无明的真相，也萌发我终身奉行观世音菩萨精神。

记得那天下午放学后，我匆忙沿着河跑回家，我跑在黄土地上的双脚，突然一滑，整个人掉进到冰冷的河，水草和泥沙迅速地淹没了我。我拼命挣扎、喘气，眼前却是一片浑浊和一团迷茫，渐渐地，我失去了知觉。

朦胧中，我忽而似生，看见母亲倚着家门呼唤我的名字；忽而似死，看见了阴寒幽暗的墓穴……在昏沉阒暗间，恍惚梦见一位白衣人飘然出现，轻轻托住了我，将我送回岸边。

当路过的村民发现溺水的我，把气息奄奄的我抱回家后，这穿梭生死的一遭遇犹如一梦。我静默思惟：“原来生命是这么的脆弱，要怎样才活得更坚强？”

百年世事空花里，究竟什么才是人间的至宝？事后，我把河里的梦境告诉母亲，母亲慈蔼地告诉我：“我想，那救你的白衣大士，乃是大慈大悲观世音菩萨，观音是十方苦难的救星，苍生的疾苦都是由他化解。”于是我明白了，救人，原来是这么亲切美好的事。

思考

在佛教看来，自杀是杀生，是不道德的行为。因为一个人的生命，并不是属于个人所有，这具血肉之躯，最初是由父母结合而生养，并且从社会接受种种所需以茁壮、成长。生命的完成是社会大众的众缘所成就，当然也应该回报于社会大众，因此每一个人都有义务使自己活得更幸福、更有意义，但是没有权力毁灭任何的生命。

人的生命要自然的生灭。所以一个人轻生前，请再给自己几分钟的思考，想想人活着才能解决问题，死了怎能解决呢？只要你有心振作，世界上没有解决不了的问题。为了泯除自杀，我们要增加道德的观念与勇气，心中要有与众人同体共生的想法，要想到问题的解决总有不同方案，何必把自杀想成是解决问题的唯一途径呢？