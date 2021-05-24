“压力来自社会、环境、生活和自我…”

星云大师说：分享信息：美国北卡罗来纳州立大学发布一项研究指出，让员工自主决定何时“微休息”，意指工作中短暂的、自主的、即兴的喘息，既可符合公司最大利益，也能帮助员工管理自身精力，更专注投入工作，有助提升工作效率。

心理专家认为，“微休息”就像是补充电力，同时也是一种纾压；调查显示，上班族最感到有压力的事件为“健康”，其次为“时间”，上班族在工作日内，仍可给自己安排“微休息”，不管是吃零食、喝饮品、让眼睛离开电脑、和同事聊一下，或做办公室伸展操等都可以。

愿力

压力来自“社会、环境、生活和自我”。其中，自我压力最吃重，不管是外在或内在，对自己过度要求，完美主义者，做不到就产生挫折。其实，压力是自己给自己的，了解自我压力，明白烦恼是自造，须自己找到解决的办法。

压力的当下，我们要找到压力的来源，以理性、冷静思考看待压力，并把压力转化为愿力，让自己慢慢去调适。

压力有时是很可怕的，它像波浪，一波又一波，在生灭之流，时刻产生。然而，人为何有压力和痛苦？关键在于“执着”。害怕失去自己所拥有，如“美丽、名位、恩情、成功”等。

我们可提升对事物认知的智慧、试着放宽心胸、提得起放得下，与压力为友、随缘放旷，培植修养的功夫，这就可增加忍耐力、慈悲力和智慧力抵压。

石头

压力也像是石头，忧愁、苦恼、悲伤、怨恨、烦闷、罣碍、尤其是委屈，甚至比石头还重。而心内的石头与心外的石头都要靠自己拿开，我们可用戒定慧搬开心上的石头。我们的人生观，可以以吃亏就是占便宜，不与人计较、“平常心是道”为座右铭；以正念思维，转换负面的压力，懂得放下与拿开。

说到底，压力是因，还是果？其实，当人感到很有压力时，意味着压力是果；当人觉得生活有很多压力，压力是因。我们从生活见闻觉知刺激感觉，压力就如波浪，这时，人要乘风破浪或是随波逐浪，好与坏就在在于态度与观念。我们也可把别人的经验内化成智慧，累积正能量。生活中时时做到角色对换、随顺因缘、团结合作、还有欣赏大自然，都是纾解压力的良方。

在现实生活中，一般人是没有办法撇开压力的，但我们可以透过压力检验自己的定力。压力也是让人成功的重要关键，把正面思维转化成身体的能量，面对外境都能够逍遥自在。面对五欲六尘，解决压力成为生活的资粮，生活就能自在。从调伏呼吸，让心静下来，就知道下一步如何走。