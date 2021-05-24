将来的我们，应该对过去释怀了。而结局，已然写在未来里。

我是一个善忘的人。

在新西兰的时候，我们一起去了Queenstown。据说，我念大学的时候，曾经和母亲和W一起去过。但是我真的对这个临湖的城镇没有一点印象。

或许这是为什么我须要写日记的原因。小时候，我几乎每天每个星期都会记录当下的日程和心情。那些日记本整理起来厚厚一叠。

那天我拿出来一两本，读了一下。原来我真的很善忘。那么多事情，那么多细节，那么多人，我居然都忘得七七八八。

小时候是一个笨蛋。对人情事故极其愚钝。

不过记录倒是挺清楚。因为清楚，长大以后的我，或者说接近半百的我读了，才明白自己当时活在一个封闭的、自我的世界里。人情牵动我的情绪，但我没有办法把它们和周围人的情绪联系起来。我只是沉浸在自己波澜汹涌的情绪里，没有办法好好地、细致地去理解其他人，看到这个复杂多变的情绪之网。

这些人包括我的好朋友们，我的同学们，疼爱我的许多人们。

那天，高中同学C到家里来，我们一起讨论准备了一些想要一起展开的活动。她坐在我对面，我们聊着天。她还没吃晚餐，我给她简单地做了晚餐。

她一边吃，一边问我一个个的问题。好像在填补这些年，我们不再是同学，不是同事也不是好友的这些年，我是怎么生活的。她曾经是一个好记者，她问问题，就像一个好记者。一针见血。

她说：“其实那个时候，我们是没有能力的。我们没有能力去维护我们想要的东西。因为我们连自己都还搞不清楚。”

“的确是这样。”我说。

因为连自己都搞不清楚，所以根本没有阅读他人的能力。因此轻易地，便伤害了无意伤害的人；也轻易地被无意伤害自己的人伤害了。

我们就是一群自以为是的笨蛋。

接近半百以后，人是不是会变聪明很多呢？变聪明很多以后，看得到复杂多变的情绪之网以后，又怎么样呢？

或许也不怎么样。因为聪明了，很多时候就佯装没看到。

佯装没看到不是因为心狠，而是因为知道了生命本就有它的轨迹。看到不过是让你更清楚这一点。但作为个人，实在无能为力为自己或他人做什么。也仅能任其沿着轨迹往前走而已。

唯一可做的，或许就是对他人善良一些。因为经历了岁月以后，心里终于有了自己的依靠，不会像怒海中抱着浮木的孩子。终于懂得应该怎么回应周围的波澜与人们了。

但是重读那一本日记，也明了当时一些朋友的付出，还有他们的被忽略。也就明了几十年以后，为什么他们看你的眼神，还是有那一点伤感。

岁月过去，什么东西可以重拾，什么不可以，我们终于知道了吗？

如果有一天，我说，我还想坐在N的面前，好好听她说一次话。她会想说吗？还是，有的伤害在年月过去以后，变成一块不可再掀起的旧疤，再见也回不去从前，更会提醒我们，年月里面埋在时间里、心情里的纠结和压抑？

而且，聪明的我们，很多话都可以佯装不存在，不用说了。

曾经，P问过我一个问题：如果可以看到未来，你会要看见吗？

如果可以看到未来，我们会不会像追连续剧一样，想要看到将来的我们会怎么样？

我很世俗，并不清高。如果可以看到未来，有的东西我会选择去看见。但就算看见了，也只有等待事情发生以后，我才会相信那个未来的存在。

如果像P说的那样，可以看到未来，那么我们就不过是往一个既定的未来走去而已。这样子，是不是应该更无惧一点，既然一切都已刻画在时空里，那又有什么好怕的呢？

这样子说来，不管是生命的方式，情感的方式，我都会选择更无惧。而关于你们，我想很快，疫情过去，我会坐到你们面前。至少，将来的我们，应该对过去释怀了。而结局，已然写在未来里。