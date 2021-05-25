“人心不觉得它珍奇，那就是垃圾…”

星云大师说：分享故事：印度禅宗二十七祖般若多罗，曾到某国弘法，国王十分虔诚，供养尊者相当名贵的宝珠，而尊者临行前问了三个太子一个问题。他问：“世间有没有比宝珠更珍贵的东西？”大太子说，最好的宝珠已经供养给尊者了，已经没有比这更珍贵的物品；二太子也答了相同的答案；三太子则表示：“这的确是最珍贵的宝珠，因为‘珠不知珠，宝不知宝’，是人心赋予它的价值，只有人们才认为这是一颗价值连城的宝珠，其实它的价值是相对的、虚妄的，当人心不觉得它珍奇，那就是垃圾了。”

这位三太子就是我们熟悉的达摩，释义了这念心与万物的价值。

心中

如故事中所提到，与其花费巨额购珍宝，只为一人所用，不如化作广济穷苦贫病的善款，才能达到真正的价值。认知世间真正的吉祥宝物，不在人的所谓世俗价值上，而在于人人的心中。

同样的一颗钻石，在平时和战争时期，其价值肯定有天壤之别；而在太平时期，民间生产过剩，稻粮米谷，所谓“价廉伤农”，可是一旦发生饥荒，一饭难求，有些人还残忍地易子而食，所以价值是很难逆料的。

下一盘棋，车、马、炮最有力量，最有价值；但是一盘棋最后的输赢，有时却决定在一个小兵小卒之上，所以小兵小卒的价值，也不容人小视。

前提

价值，有的人以团体的利益为前提，有的人以个人的所得为优先，有的人以明哲保身为要务，有的人以牺牲奉献为崇高，有的人以利益得失为考量，有的人以正义是非论价值。贪生怕死的人，以活着为价值；见义勇为的人，以舍命为价值，所以吾人不得不重新估定自己的价值。

一个人的人格、道德、信仰，假如轻易的就被金钱所影响，他的人生就是以金钱为估定价值的标准；一个人的思想、信念、原则，如果在权势里被左右，他的生命就是以权势为评论价值的取向。所以，我们要自己决定，自己的人生方向，是不是都要为这些身外之物而纠缠不休。

我们做人，要重新估定价值，国家也要重新估定价值。评估一个国家，不是看他的土地大小、人口多少、经济贫富，因为这些都是外在的，我们应该评估的是道德力、精神力、智慧力，这才是无形的价值。