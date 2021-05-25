有一次看到一赤红色星星，查一下，原来中文名称是心宿二，天蝎座最亮的星。才知道天蝎座在那里。在北半球，天蝎座会在夏季出现在南方天空。

南门二是一颗星。这名字有趣，它是角宿里“南门”的一部分。

说起来有点复杂。我们习惯西洋星座，对中国的星象概念知道很少。恶补一下，中国古人把天空分28区，称二十八星宿，以它们来观察日月以及五行星运行的位置。星宿的名称都是单字，有角宿、亢宿、氐宿、房宿、心宿、斗宿、牛宿、女宿等等。每个星宿包含多颗恒星，其中分不同组合，称为星官。

我家后窗向着南方，幸好没高楼阻挡，一大片天空，尤其到了夜晚，空旷辽阔。用过手机的观星应用，指向一个方位，屏幕就显示相关天域里的各星座排列。后来发现有个网站，提供新加坡夜空的星象图，实时互动，确认自己面对的方向，东南西北，拉动星图，就可以看到相应的星座。

老实说我只会看猎户座，当兵时有一节课学看地形图，说到野外夜行，指导员提到辨认星座。当时教我们学看几个星座倒已忘了，只记有猎户座和南十字星。猎户座容易辨别，往后偶尔望夜空时会看到；南十字星只在课堂黑板上见过。

圣埃克苏佩里的《小王子》里，小王子说：“我会住在其中的一颗星星上面，在某一颗星星上微笑着，每当夜晚你仰望星空的时候，就会像是看到所有的星星都在微笑一般。”看到猎户座，虽然不会觉得星星们在向我微笑，却因为能识认它，有一种熟悉的愉悦。

天气好，看到窗外有星星，打开电脑按图索骥。南部的城中心灯火璀璨，“光污”蛮厉害，肉眼能见的星星不多。大多数时候是因为被某颗行星吸引去，行星亮度够，闪烁夜空中非常明显。睁了眼，慢慢也看到其他星星，微微亮光。有一次看到一赤红色星星，查一下，原来中文名称是心宿二，天蝎座最亮的星。才知道天蝎座在那里。在北半球，天蝎座会在夏季出现在南方天空。古话里的“七月流火”，指的就是赤色的心宿二。资料说星座之中，天蝎的位置最接近银河中心，原来银河就在眼前，就是看不到。

天蝎西边一段距离也有两颗亮星，较亮的那颗名Alpha Centauri，是半人马座最亮的星，中文称南门二。中国古代星象这部分天域属角宿，有11星官，其中之一称为南门，传说正是天庭南天门所在。中国神话故事常提到南天门，尤其《西游记》，南天门进去是凌霄宝殿，玉皇大帝办公的地方，是天庭保安级别最高的门户，由四大天王把守，万一摆不平，立刻传来更有神力的托塔天王李靖。孙悟空几次上天庭搞事或求助，都走南天门。

一看南门这名称，肯定比什么半人马座更有趣味。

南门星官原有两颗星，所以有南门一、南门二。后来又增两颗，共四颗。原来不只有《西游记》的南天门故事，南门二在一些星际旅游的科幻小说中，常是地球人宇宙远航的第一个停靠星球。南门二其实是由三颗恒星组成，因为距离太近，我们肉眼无法分辨。它是距离太阳最近的恒星系，人类自然选它为走向太空的第一停靠站，也是地球遇到大灾难时人类移居的第一选择。

观星其实也有其他乐趣。比如前面说到的天蝎与猎户，分别是夏天和冬天最明显的星座，它们不会同时出现在天空。希腊神话中天蝎曾被派去谋杀猎户俄里翁，不遂，因此天蝎和猎户是仇人，不会见面。杜甫有诗：“人生不相见，动如参与商。”猎户座“腰带”的三颗星，中国星象称为“参”星，天蝎座里有三颗星称为“商”星，它们在天上一升一落，永不碰面，诗人借用此典。

最近才知道南门二旁边就是南十字星。老早知道它有五颗星，四颗亮星组成十字架形，加上一颗较微弱的星。看着看着，果然看出十字架形状。当时上野外行军课学两个星座，猎户座可指北方，南十字星指南方，是夜里的方向盘。发现南十字星后，看了几次，它随着时间改变方向，可是十字架长轴却一定指向南方。

南十字星在西方有一段重新发现的故事，古代一直到古希腊时期欧洲可以看见它，后来因为地球岁差改变，渐渐沉到地平线下，公元400年后雅典地区就不再看见它，文献中不再记录。直到15世纪，欧洲探险家向南航行才重新记录这个星座。看夜空上的群星上场下台，感受到地球转动，原来时空变幻是有形的。

北方说“斗转星移”，处于赤道地区的我们不容易看到北斗七星，我们有的是指南的星星。据说当年郑来到南洋，夜间在茫茫漆黑的大海航行，靠的就是南十字星指路。