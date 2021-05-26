“不是有名的人就是第一…”

星云大师说：分享故事：战国时代的魏文侯曾问名医扁鹊：“你们兄弟三人都是名医，哪位的医术最好呢？”扁鹊说：“大哥最好，二哥次之，我排第三。”魏文侯问：为何你名声最大呢？扁鹊答：“长兄善于在病情发作之前疗治，但是因一般人不知道他能事先根除病因，所以他的名气无法传扬，只有我们家的人才知道。二哥为人治病，是在病情初起时就能药到病除，然而一般人以为他只能治轻微小病，所以名气也只传于乡里。而我治病，是治病于病情严重时，一般人看到我在皮肤上敷药动刀等大手术，以为我的医术高明，这才让我的名气不胫而走。”

名声

世间上不是有名的人就是第一，也不是没有名的人就没有才能。过去草莽英雄、侠义之士，隐藏于乡野；中庸之人处于权贵社会之中。正如现在的社会，以貌取人，以学历取人，以人事背景取人，把人才侷限在形式之间，导致多少的可用之才，被一些虚无的条件所埋没，因此经常会有“黄钟毁弃，瓦釜雷鸣”的情况发生。

战国时期也有个名叫杨朱的，他曾经说过：“假如在世间的时候，名声是好的，当你死了，好的名声对着你的枯骨头，又有什么用呢？”这话，同佛教“贪世常名，而不学道，枉功劳形”的思想，不谋而合。

一个有修行的人，贪恋人世虚名，而不肯精进去修学，冤枉地浪费时间，白白地辛苦几十年，到头来是一场空的。这就“犹如烧香，虽人闻香，香之尽矣”，一个好求名声的人，就好像我们烧檀香，大家都闻到很香的味道，可是，过不了多久，这支香已燃成灰了。

种因

在宗教里，有许多信徒很热心的奉献做功德，当中有的人希望留个名字纪念，有的人固执的不要名字，而且再三交代嘱讬：你写无名氏就好了。其实，这还是和要名的意义一样，只是要一个无名之名罢了。

我们不怕没有名，所谓“实至名归”，只要努力，种因还怕没有果吗？我们做无名的英雄，做无名的奉献，这就好像一粒种子播撒在泥土里，都会有发芽、开花、结果的一日。因此，不要担心无名；有时虽然无名，但不是没有成就。

在有名之下，要负起多少责任，要付出多少智慧，要给予多少贡献？但是有的人要名，只是自我图利，自我抬高身价，用名位骑在别人的头上，对于责任、奉献，反置之脑后，这种人有名，还不如无名好。