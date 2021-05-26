闲云舒卷

慷慨成性的国帆弟弟很喜欢给家人买东西，有时，门铃叮当一响，站在门外的他，两手沉甸甸的都是新鲜的水果，芒果啦、草莓啦、樱桃啦、释迦啦、榴梿啦，嫣红姹紫，和他脸上的笑容交相辉映。在我家里，他送的东西无所不在，由书房用具到厨房炊具，都有；而我，连婉拒的机会也没有，只要一开口，他的口头禅就来了：“给我一点面子啦，快点拿去吧！”这个幺弟，如此横无际涯地“溺爱”着他的兄姐们，着实让我们感到非常幸福。

他和弟媳燕芬的婚姻，除了“神仙眷属”一词外，我再也找不到其他的形容词了。在大学时，他花了长长的两年，才把这个聪颖秀丽而又温柔可人的同窗变为亲密女友。两人婚后各设诊所，在事业上分头驰骋，在生活上相濡以沫。最难得的是，他每晚都赶回家用餐，十年如一日。他把所有的社交酬酢摒诸门外，仅仅和三几知己保持淡淡如水的君子之交，尽可能在工余之睱给予家人质与量的双重陪伴。每年几次携同家人足履世界，笑声在天涯海角翻滚撞击。尽管他和燕芬结褵已长达37年，可是，每回他说话时，燕芬看他的目光，依然像露珠，像月色，像洒满阳光的蓝空，清澈、澄亮、温暖。他是她的天、她的地。他呢，每回提及她时，话语里满满满满的都是难以遏制的纵容。她是他的太阳、他的月亮。

国帆和三个孩子，维持了一种高难度的关系，那是一种“亦父、亦师、亦友”的美好关系，和谐而又圆融。有一件事，是同为医生的次女学琳津津乐道的：许许多多年以来，她的爸爸每天都问她同一个问题：“你最爱的人是谁？”她应道：“是您。”他一听便眉开眼笑；天天问，天天得到一样的回答，天天喜上眉梢，那种快乐的心情，酣畅淋漓。在孩子面前，他不戴面具。有一回，新年前，长女依琳因为某个理念与他不合而与起勃豀，父女冷战了好几天，到了年初一，父亲在封给她的红包里面，夹了一张纸条，上面写道：“对不起！”胸怀坦荡，无遮无拦。依琳出阁那一天，国帆这个像钢铁一样坚强的男子汉，居然当众流下了男儿泪，他偷偷拭泪那一幕被摄影镜头捕捉了，他直认不讳：“是啊，我舍不得嘛！”对于幺子立慎来说，他就宛若阿拉丁神灯里那个无所不能的巨人，在儿子遇事趑趄不前时，因事伤心难过时，他便是那个以双手扶持他，给他肩膀倚靠的人。如今，立慎在英华初级学院担任学生理事会主席，自信而不自满，自重而不自傲，是他父亲的翻版。

有个曾经接受国帆诊治的朋友，给我发了个浸在眼泪里的短信，她如此写道：“自从接到国帆医生死讯的那一刻开始，我便无法控制自己的眼泪，除了哭，还是哭……”然而，我想，敬业乐业的国帆弟弟是不要被人以这样的方式来悼念的。他快乐，他要别人也快乐。他希望别人在想起他时，能够脸泛微笑地说：“国帆，快乐Yi Sheng。”这句话，是具有双重意义的——国帆是个快乐的医生（Yi Sheng），而他的一生（Yi Sheng）也很快乐。

国帆，快乐医生，一生快乐。（二之二）