​​​​​​​黄少伟：媒体的明天

记得在上个月的专栏中，我提到了社交媒体的崛起，加上人们改变消费新闻或娱乐内容的方式，导致传统媒体的广告收入逐年下跌，严重挑战以广告为主要收入的经营模式，迫使本地媒体业转型生存。果然新加坡报业控股就在本月初宣布重组计划，拟议将媒体业务转入一家担保有限公司，以非营利的方式运营。

消息公布后，我跟朋友、同事们热议了几天，大家不免关心记者的饭碗会不会不保，工作内容和流程会不会受影响等。多数局外人是以看热闹的心态看待这次的媒体重组，他们广泛讨论总裁伍逸松所使用的“umbrage”（冒犯）一词，对重组细节反而不大有兴趣。