“老年是生命另一阶段的开始…”

星云大师说：分享故事：70岁的老人家，想用政府资助的钱学习新事物，要和朋友一起上一堂品酒课，却发现报名和申请资助，都须要通过网络，而且还须要输入账户号、个人密码以及一次性密码。这对于许多人来说，或许不是难事，但对于这名长期住在外岛，只因疫情留在新加坡国内的老人家来说，所有程序他几乎都不明白，只好到处请教。

然而，他却碰到了“伤自尊”的事：因为他所询问的人，用一种难以置信的眼光看着他，还脱口而出地说：“你连账户号是什么都不懂？那是你的身份证号码啊！”、“密码不是6个号码的，一定是8个，而且还要混合着英文字母，有的还要大写”、“啊，你连OTP（一次性密码）是什么也不知道吗？”；结果老人家几乎是不断赔上笑脸才让别人帮忙顺利登记上课，但当他被问到自己为什么不学一下、就不用求人时，他说：“都这把年纪还要学电脑？不用啦。”

然而，朋友们都看得出，他处于矛盾心态，要学担心自己学不会，请教别人又害怕受伤害，说到底是个自尊心的问题。

智慧

李时珍从60岁开始，到74岁完成不朽的医学巨著《本草纲目》；伽利略72岁时提出数学的无穷集合概念，74岁时完成“关于两个世界体系的对话”，为近代自然科学基础的奠定作出巨大贡献；托尔斯泰72岁时完成长达20万字的著名小说《复活》；马寅初写《新人口论》时已是76岁高龄老人；费里希71岁时发现蜜蜂的舞蹈语言，获得生物学、医学诺贝尔奖。泰国一位僧王65岁开始学习英文单字，90岁竟能讲得一口流利的英语。可见“老人最有智慧”这句话一点也不错。

其实，老并不可怕，不要认为自己辛劳一生、儿女长大成人后就觉得生命失去所依，漫无目标，而对老年生活产生恐惧、害怕，只要能够一直保持着好学心理，老来还是能吸取新知识，为自己开创另一片天空。

谦卑

一些年轻人，也许没有意识到自己的态度，但在面对老年人时总有一种傲慢，认为世界是属于他们的，自己总比老年人多懂一点，所以在说话的语气，以及肢体的动作上都不自觉地显现出傲慢。

每个人都有自己的格调、特色，但是自己的风格一定要能让人接受，所谓“谦卑在人前，所向尽通；傲慢在人前，寸步难行” ，年轻人想要成功，需要人际的因缘、财务的筹集，以及时机的寻求，这些很可能都能从老年人身上获得。与人交往能做到“小敬老”，日后的收获必然不会小。

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