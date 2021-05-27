有时候，今日正义细胞活跃一族会在我们的生活范围内神出鬼没，任何话题都大发伟论面放红光（神光也），莫不愤慨激烈，大有尽得义和团精髓之慨。

数十年来我一直觉得满清末年的义和团应该正名叫“祸国党”，由其创始至“害够了”血腥告终，最后既扶不了清也灭不了洋，最大的作用仅是加速慈禧老佛爷肚子里杀光绪帝的大计；哀哉苦命德宗！（光绪死后谥号德宗。）

基于当时的仇外意识，勇于迷信的义和团“团旨”是扶清灭洋，特备清末积弱的时代色彩，这种宣扬刀枪不入炮弹不伤的民间武力集团冲昏了慈禧的馊脑袋，在国力衰弱之下向11个欧洲国家宣战，酿成民族耻辱，海棠血泪吟唱至今。

历史炮灰淹没迄今约120年，其祸根始终阴魂不散，广泛发扬光大。纵观现代各方各界学者志士、名人大师，无论个人基于宗教道德理念的偏执心理上，艺术文化见解上，政治立场或学术理论上，时时体现大清国义和团之勇，行迹昭彰，余震深广，可谓根深蒂固。

仇外，排华，或涉及穆斯林的歪曲解读，最根本的起因是没有兴趣的无知与一知半解的误解，以一盖百的乱套引用。

集结自己大半生的工作／旅行／各项活动，纵横多国，接触各种族在不同地理环境久远历史影响下形成的生活文化／哲学／宗教／医学及艺术观各方面的殊异特色，我的粗略总结是：人类所以产生分歧观点甚至歧视对立乃至互相杀戮，起因出自一方（或双方）的“高低论”，即我方的优越（侵略动机）条件与对方的“可侵略性质”。这是“普通人性”，四海皆准，不必列指国族。

在对立／误解／仇视发展成现实中普及侮辱伤害及武力侵犯过程里，我认为，促使发酵的肯定是类似义和团心态的一种潜意识。当然在国与国之间，强权伸展与利益版图扩张以便掠夺是基本动机（之一）。

慈禧晚年的御前通译女官裕容龄形容光绪神情忧郁，善良温情，喜欢摘开表件然后安装还原无误，可见他的兴趣范围原可不受限制而开展；而慈禧在他年幼时只准太傅教读一本《孝经》，别有用心，实可鄙可叹。

为牢固本身实权一味钳制皇帝知性理性发展的一个顽固老妇，利用义和团来扶清灭洋不足为奇，奇怪的是根据存有的图片，义和团手执长枪大刀，一身跑江湖卖膏药的打扮，与清朝兵卒的军服大异，他们其实更像是一支反清复明的队伍。

慈禧能下诏放二三十万如此不伦不类的兵员进北京“扶清”，足以说明这位高兴被尊称为老佛爷又留下观世音戏服造型的清末实权统治者，实际上要扶——真是“天问”。实权决策者跟不上一个在变化发展中的新时代，政治手腕仅限于扼杀异己，扶清难矣哉！

我感觉最有兴趣的并不是慈禧本人事迹，不论真与假，香不香艳，而是义和团这样的历史笑话和灾祸，只有在她老佛爷手里才能成就，死了多少万人民（无辜人民和该死的义和团炮灰），下去百余年的国耻烙印，割地赔款鸦片病夫，以及额头刺字一脉相传的义和团习惯。我说“习惯”，因为它没有绝对地成为民族性。民族劣根尽管请教鲁迅好了：祥林嫂、阿Q、人血馒头。

义和团引发的侵华战役，最重要的是除了日本军队，八国联军有许多雇佣兵成分，法国用了越南人，英国动用印度兵的锡克族占比重较大，俄军还有一定数目的华族，大家各为其主拼命，惨耻难言。

我被公认为是擅长胡思乱想的一个人。我想到的是，义和团之乱提供了日本牛刀小试的机会，摸熟中国人（汉人义和团加崩裂中的满族政权）的习性，等于准备考试了。越南人呢，参与打了拳匪和清军，心里有底，离心力就一发不可收拾。正因这场伐清战争，看透了热血沸腾而狗屁不通的义和团神力，亚洲受中国影响最彻底的两个“蕃国”给你好看。呜呼义和团。

有时候，今日正义细胞活跃一族会在我们的生活范围内神出鬼没，任何话题都大发伟论面放红光（神光也），莫不愤慨激烈，大有尽得义和团精髓之慨。盖此等义士类属，以世界公理正义为己任，尽管发声；21世纪时兴发声，人人有权发声，半桶水和一面倒阵营一律发声，汹涌澎湃，不亦乐乎！

这样的心态思维人群及其现象效果，总令我模模糊糊的扯到义和团。至于又拉上狂犬症，不是将人比拟作狗（纵使有目共睹今天的狗都很高贵），而是狂犬症是会传染蔓延的，转眼一化千万，正如相信了义和团。宁不伟大？（传自墨尔本）