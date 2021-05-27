最近感觉生活被低气压所笼罩，除了自己，身边人的士气都有点低落，充满无力感。

为了让自己振作起来，我在手机相簿搜找往年的这段时间，我都在做些什么。发现11年前我跟一群中学同学去挑战了马来西亚沙巴的京那峇鲁山，它是马国最高峰，也被称为寡妇山或神山。

既然现在大家都不能出国旅游，就让我分享这段爬山之旅的一些趣事吧。

同甘共苦，不离不弃？

那一年我刚步入社会工作两年，生活上仍保持学生时代的食量，但却少了读书时期的运动量，不知不觉就变成一副“老板样”，相信很多人都经历过这段心宽体胖的阶段。

那时我明明只是个低薪小员工，却总是很忙碌，以致我上飞机前往沙巴时，原本定下的体能训练计划一点都没完成。

损友甲安慰我：“大家的体能都不行的啦，其实爬山就只是靠意志力支撑而已。”

这话听起来蛮有道理的，让我心里踏实了点，可过后另一个朋友告诉我，损友甲为了这次爬山，过去半年都定期跑步和爬楼梯训练，周末还会去登山。

损友乙和丙则说：“那些厉害的让他们走在前面，我们几个‘低段班’的在一起慢慢走。”

于是我就跟损友乙和丙、从小到大爱欺负我的同班女同学，以及绰号小黑的同学约好，五人同甘共苦，不离不弃。

没想到这五人同盟坚持不到两个小时就破裂，因为损友乙和丙的体能显然比我们好，两人假惺惺鼓励我们一番后，便抛下我们三人，跟上了“前段班”的小组。

我心里暗骂两人没义气，但我发现自已其实就是损友丁，因为小黑的体能竟比我还不济，我和女同学鼓励他“不要放弃”后，也丢下了他。

结果小黑加入后面的队伍，我跟女同学就自己上路了。

面对困难时看清真面目

我万没想到，这段两人同行之路才是最痛苦的体验。话说这位女同学从小到大都爱欺负我，这性格长大后一点都没变。在抵达半山住宿前的最后一段路，我俩都累到不行了，她竟叫我帮她拎背包，要不然她就走不下去了。

我心想：“你有背包，我也有背包啊，为什么不是你帮我拎背包？”

但为了不破坏从小就被她欺负的人设，我还是乖乖拎起了她的背包。于是我背后一个包，胸前也一个包，一步一喘气地完成最后一个小时的路程。好不容易抵达半山住宿时，不禁感叹：“我真命苦。”

想不到爬山过程竟如人生，面对困难和挑战时可以看清身边人的真面目，同时也看清自己并不比他人高尚，还有就是认清生活中难免会面对恶势力欺压。

以上领悟纯属玩笑话，但在冠病疫情结束后，大家不妨考虑带另一半去爬神山，据说爬完山后还没分手，那就会是终身伴侣。

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）