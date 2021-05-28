“发怒是本能，制怒是本事…”

星云大师说：分享故事：晚清禁烟英雄林则徐，在家乡有“神童”美誉。不过，幼时聪慧过人的他，性情刚烈，脾气急躁，其父林宾日亲笔写下“制怒”二字悬于他的书房之内，并为其改名“则徐”，意思是要他控制脾气，处事舒缓。

为官之后，林则徐牢记父亲教诲，亲自书写“制怒”二字牌匾，挂在书房、厅堂，用以时时警策自己。久而久之，林则徐还从中悟出了一些制怒养身的道理。

林则徐说：“性子急躁，遇事不顺心，便易发怒；发怒多了，肝火就旺；肝火旺，既坏事又伤身。老年人中风，十有八九就是肝火旺的缘故。”

在1959年上映的电影《林则徐》就有这么一个情节：广东海关监督豫坤和洋人勾结破坏禁烟，林则徐知道后怒不可遏，把茶碗摔破。可当他一抬头，见到“制怒”二字，顿时沉住气，控制了情绪。第二天，他若无其事地接待豫坤，经过巧妙周旋，终让豫坤乖乖地交出了修建虎门炮台的银两。

反应

在生活中，我们容易受外境影响，被外在事物系缚，经常会有喜怒哀乐的情绪。喜怒哀乐，尤其是怒，影响我们至深，还是我们生活中免不了的反应，然而，一个人最大的失败，也在于个性粗暴、易怒，这种性格遇事不能冷静处理，平时与人相处，也很难获得人和；在自己无能又缺少外缘的情况下，做事自然难成功。

另一方面，暴跳如雷不仅会损伤身体，且会使事情复杂化。有的人在盛怒时，血脉贲张引起内耳供血障碍，因而得了突发性耳聋。有的人一气之下，一命呜呼哀哉，损失更惨重。盛怒暴跳无法解决问题，理智丧失也得罪更多人，让事情的处理增加了难度。因此，我们要理直气和地来处理怒气，要培养仁慈心，平时就要时时提醒自己要对人和善、宽厚，才能慢慢改善缺失。

清凉

导致我们发怒的，其实不是别人，也不是事物，而是我们的心念。明代养生家郑瑄的作品《昨非庵日篡·坐忘铭》云：“常默元气不伤，少思慧烛闪光；不怒百神禾畅，不恼心地清凉。”我们如果想要保养元气，最好的办法莫过于常默，因为古人有多言伤气的告诫；如果聪慧内照，少思的办法也有它一定的道理，否则思虑过度，反而使人昏昏。

而如果想百神和畅，不怒是至为重要的方法，因为怒则血脉逆而上行，扰乱人体正常生理机制；如果心地清凉，就得彻底断绝烦恼，原因是烦恼扰人，使人会变得憔悴早衰。

愤怒的火把，小则燃灼自己，大可毁灭整个世界，所以生活中的“制怒”，是我们的必学之道。