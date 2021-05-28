可以预见，未来越多全球化的文学出版活动，水涨船高，优秀、高段的作品封面，在群体受众的支持下，地不分东西，得以等量齐观，穿越交流，百花齐放。

我们常说，佛靠金装，人靠衣装，那么，放在我们面前的各种出版物，又是靠什么门面功夫，在千千万万种中别出苗头，引人注意、垂青？

基本上说，书籍在古代，是一种文字、思想的保留载体，现在却是一种精神的商品。而且五花八门、琳琅满目，无非用尽方法，夺人眼球！

书籍的封面设计，日益爆款、出位，最近发生的文学大事：不是一本新书的作者如何知名，费时多久完成作品和部头如何庞大，创作的高度难度等，也不是作者的签名本如何卖得满堂红，而是一本文学新书的封面设计，竟然得到百万英镑的丰厚酬劳。作者是爱尔兰青年作家萨莉·鲁尼（Sally Rooney）的新书。

以过去的情况作比，封面和封底的部分，一直是整本书的“陪嫁角色”，出版商大多只字不提美工设计者的名字。出版业杂志《书商》的创意编辑说。

近年来，书籍的封面设计，已经提升了地位，从鲁尼的新书，看到了改变。

以本地的情况为例，我们接触最多的，不是中文书，就是英文书。犹记中学到当时的联络所去打篮球，在一个摆满英文书的铁架上，看到一整套装帧设计非常豪华的英文书，就是不看或看不懂，取下来又观又摸，爱不释手，心中感到无限的美好、幸福。

粗俗的表述是，可以爽很久！后来才得知，令我爽很久的，正是后来都有中译本的《人鼠之间》《愤怒的葡萄》《珍珠》和《伊甸之东》等小说，作者是美国诺贝尔文学奖得主史坦贝克（John Steinbeck），这些作品人尽皆知，还因为是当年不断在上演的电影名作。这样的书，拿在手里，自有一种厚重感。

没有厚重感的，是埃及著名小说家马哈福兹（Naguib Mahfouz）的书，他被誉为“阿拉伯小说之父”、“埃及的狄更斯”，在未得到诺贝尔文学奖之前，他喜欢成天坐在开罗热闹的露天咖啡座思考、写作，数十年不变，他的长篇力作《开罗三部曲》，毫无例外，全部在此完成。

马哈福兹毕生笔耕不辍，著作等身，出版了近50部作品，中长篇小说约30部，其余为短篇小说，总发行量高达上百万册。

其创作可以分为：浪漫主义历史小说、现实主义社会小说和新社会主义等不同阶段。有趣的是，无论如何历史如何社会，他的原著小说，本本都是清汤挂面。印刷随便，纸质也极差。另外要提的是，大多采用骑马装钉。书价便宜，也许为了节省开支，能省就省，寒酸有如过去华文的好些流行小说。

此外，为了吸引人购买，大多封面有当地欢场女郎的清凉画像，而且还乐此不疲。波涛凶涌，屡屡出现，一眼望去，毫无诺奖的贵气和卖相可言，所幸诺奖注重的是内在美。又或者，波涛凶涌也有其美学高度。

过去所见，中文方面，中国大陆很多亚非拉的外国翻译作品的封面设计，像马哈福兹的系列。尤其日本文学作品上见真章，值得一提的，就有：诺贝尔文学奖得主川端康成、大江健三郎及其他名家的全集。

台湾地区的文学出版，由于是自负盈亏，装帧设计，无不争插头炷香，在商业第一的硬道理下，更是马虎不得，最好的书封设计，也多光鲜亮丽。

可以预见，未来越多全球化的文学出版活动，水涨船高，优秀、高段的作品封面，在群体受众的支持下，地不分东西，得以等量齐观，穿越交流，百花齐放。那么，更多百万级封面的层出不穷，也就理所当然了。