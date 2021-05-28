李美蓉：那简单的美好

那时候住在郊区，交通不方便，很少有机会到几公里外的镇上去。现在回想当时其实没太需要。小时，只要头发稍长，妈妈察觉，拿起剪刀咔嚓，没两下就剪短了。身上穿的衣服也是她亲手裁的。只要针车开动，很快就有衣服穿。

镇上，12月有一个较特别的日子是天公诞酬神戏。当时广场上，锣鼓乐声一场接一场扬起，持续一个星期。通常一出戏大约演两小时，大人会把小孩也带出去。大人喜欢看，小孩喜欢凑热闹，还能吃杯冰淇淋或红豆冰棒。小镇没太多节目和活动，酬神戏是一年里重大的事！

正月过年，到镇上不是向亲友拜年，就是去赏花灯，买点东西。买年货更多是父母，几个小时后由货车送上门。在乡村，过年过节不会热闹，但家里多了不少食物，特别是诱人的汽水。这段时间父母的心情比平日好。忙了快一年，闲、松，只有一回，就那难得的十几天！

记忆中我从不会央父母带我到镇上去。我更喜欢在家。在屋里，若听到门外有车声或敲门声，还是会满心欢喜。因为这也许是有亲戚办喜事送帖子，也许是送红鸡蛋或喜饼，也许是邻居做了糕点与左邻右舍分享。屋子后院种有木瓜和番石榴，收割也给邻居或来访的亲友分点。在物资匮乏的年代，简单的事情，小小的分享，足让人雀跃。

此外，平淡的日子也很期待派报员、邮差和小贩等的光临。每天大早坐在电单车上，到顾客家门便放慢车速，将捆好的报纸用力甩，报纸不偏不倚落到前院洋灰地上。中午偶尔邮差骑着电单车派信，放进信箱，按了车笛就走。当我追出来，他已绝尘而去。不是每回来得及挥手！

平时妈妈自己草草吃几块咸饼就去芭地。我和弟弟也一样，最多是冲杯美禄，饼干沾美禄吃。如果家里的母鸡下蛋，鸡蛋没让人买走，我和弟弟便可以尝到新鲜又美味的半生熟蛋。那天的早餐有面包最完美！家门口响起喇叭，会刺激我味蕾！摩托改装的面包车多了个轮子，上面撑着方形铁柜子。所有面包圆的、长的，有馅料、没馅料的，全部装在里面，由一块白布盖住。我喜欢站在旁边，边等边闻面包香。

下雨天不必到外干活，看母亲悠闲地翻阅报纸，我静静地坐在一旁，最满足。看父亲拆信件，推了推眼镜，若有所思，也觉得很酷！