“为什么有些人就是不要戴口罩？”

星云大师说：分享信息：疫情升温人心慌，大家四处小心，一些人先得了焦虑症；每天有好些商场、超市都有确诊者光顾，大家心里就想：去这些地方买东西，会不会有感染风险？另外大家也担忧，疫情不知何时结束？自己会不会有一天受害或传染别人？

台湾芝山诊所的医师余仪呈表示，公众的不确定性，是形成焦虑的源头，焦虑的症状就包括头皮发麻、胸闷、冒冷汗、呼吸气促、腹泻等自律神经失调等，而来看诊的病患，多半会反映“全身都不舒服”。

余仪呈说：“若突然遇到快又急的意外，身体来不及因应而会产生创伤压力症候群，但焦虑也有正向的一面，那就是教我们提前准备。”他指出，想要避免自律神经失调，我们就不要把担忧放在未来或过去，而是专注当下，推荐可以静坐，并用3个方法自我判断焦虑是否由自律神经失调所导致。

这3个方法是：一、松开每部位的肌肉：5至10分钟内，闭上眼睛，从头皮、脸、脖、肩胸腹、骨盆、大腿、小腿、脚趾、脚板，轮流松开每个区块的肌肉，还不熟悉放松肌肉的人，可以先绷紧肌肉再放松，专注在每个部位上。

二、缓慢呼吸：一吸一吐慢呼吸，并逐渐拉长吸和吐的间隔时间。持续5至10分钟便可缓和焦虑，让身体找回原有节奏，以及三、用感恩心看待疫情期间的大小事。

降伏

平常当我们心理健全观念正确，心中充满着慈悲智慧时，当然就能降伏其心，如《宗镜录》（叙述禅师的言论和重要经论的宗旨著作）说：“驾一智箭，破众魔军；挥一慧刀，斩群疑网”。不过只要我们一不小心，例如碰到疫情这样的逆境，心就会疏于防范，就像《佛遗教经》所说，心如盗贼、恶马、狂象，稍一纵容，心中的盗贼就会造反。

追究魔兵造反的原因，都是由于知见不正确，都是因为无明。例如：我们疑心猜忌，它就有机可趁；如此我们就陷入喜欢听是非、没有主见、不能自我肯定的困境，这时，魔军就来了。

许多在疫情期间犯了违例聚集、或者不戴口罩的人，都是因心里上起了变化，极度不适应就放纵自己犯法，这也是心的“盗贼”在作怪。

自私

人的大病，不外贪瞋痴，分开来说，每个人都有自私心理，一切都为自己想，别人的死活都跟自己无关，因此贪心之病自然生起。为什么有些人就是不要戴口罩？就算有人劝告和责骂，不戴就是不戴？这完全就是自私，因为戴口罩可能呼吸不顺畅；然而，在非常时期，我们仍然要为大众的健康着想，大家遵守防疫措施。

我们只有“勤修戒定慧，才能息灭贪瞋痴”；戒，就是要遵守戒律，这是我们起心动念和言行的标准，停止一切恶的言语行为，不再制造恶业恶因。定，就是制心一处，心念不要受外在的环境和内在的心境所动；慧，是我们自性本具的般若智慧，只要能做到戒和定，提高自己的德行，内在的智慧自然能显现。

我们最基本的做人道理，也应是要把幸福、快乐布施给人；疫情期间，这样的人与人关系，才能帮助大家尽快走出疫情。