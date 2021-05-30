“从冷静的头脑开始…”

星云大师说：分享故事：商人为躲避动荡，把大部分家财换成银票，特制一把油纸伞，将银票藏进伞柄之内，然后把自己装扮成普通百姓，带上雨伞准备归隐乡野老家。不料途中出了意外，只因他劳累之余在凉亭打了一个盹，醒来后雨伞竟然不见了！

商人面对变故，很快冷静下来，仔细观察后他发现随身携带的包裹完好无损，断定拿雨伞之人应该不是职业盗贼，十有八九是过路人顺手拿走雨伞，而且此人应该就住在附近。

商人决定就在此地住下，他购置修伞工具，做起了修伞生意。两年过去了，他没有等来自己的雨伞。商人细思量，他发现有些人当雨伞坏得不值得一修时，会选择重新购买新的雨伞。于是商人打出“旧伞换新伞”的噱头，而且换伞不加钱。

不久，有个中年人夹着一把破旧的油纸伞匆匆赶来，商人接过一看，正是自己魂牵梦绕的那把雨伞，伞柄处完好无损！商人不动声色给那人换了一把新伞。那人离去之后，商人转身进门，收拾家当，从此消失得无影无踪。

心动

故事中商人的等待，是静之后的智慧。对人生而言，学会静，是一笔宝贵的财富。从静至慧是灵巧，不是冲动、是灵活，不是躁动；我们能够如此，行事就能条理清楚，也能客观理性。

我们的心一动，世间万物就跟着生气，纷纷攘攘，无时或了；而心只要一静，浮现人生复归平静，纷争遁形，劳尘消迹。很多人浮躁不安，不知道生活目的，就要学会“以静心对动心”；我们将“静心”二字牢牢记住，每当心浮气躁的时候想一想，动乱颠倒终归于寂静，这时就是我们能做出最好的决定的时候。

外境

人的一生不时会遇到一些可以预料或不可预料的危机，我们能不为外境左右，这就是静心的功夫。无论什么危机，先要知道起因，不可把问题复杂化，。告诉自己：唯有冷静才能解决问题，慌乱、紧张于事无补。

生活中的柴米油盐中都有禅机，起卧坐行也都是修行．我们如果遇事不冷静，那不是事事都要搞砸？我们凡事要先让自己保持冷静，深呼吸，把注意力转移到问题上，要明白生闷气、或埋怨别人对于解决问题不起任何作用，只会伤害到自己。只要我们慢慢的离开嗔心，接下来再理智行事，没有问题是不能解决的。