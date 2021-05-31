“人际关系像一面镜子…”

星云大师说：分享信息：心理学上曾做过一个有意思的实验：心理学家让化妆师在一群实验者的脸上，化了一道丑陋疤痕，化完之后拿来镜子，让实验者看了一眼疤痕。然后，化妆师告诉接受实验的人，她需要在他们脸上涂一层粉末，以固定妆容。可实际上，这层粉末的真正作用是把疤痕擦掉，但接受实验的人并不知道——擦完粉末之后，这群人的脸已经与常人无异。

接下来这群接受实验的人就来到街上，随他们的意愿走走之后，1个小时过去，他们回到了出发的地方。心理学家问他们遇到了什么，超过一半的人都认为，路人对他们不友好，总是盯着他们的脸上看，他们只能低下头快步走。

很明显，在这个实验中，接受实验的大部分人，是把自己的想法，投射到了别人的身上。

三观

一个品德不好的人，会怀疑别人的品德；一个对别人不忠诚的人，也会怀疑别人对他的忠诚；一个不正直的人，就会把别人的任何举动都“想歪”，因为他就是那样的人。然而，真的是这样吗？我们喜欢的东西，就是别人喜欢的吗？如果别人不喜欢，我们应该把自己的喜欢，强加在别人身上吗？这些都是不对的想法。

在这个世界上，绝对没有相同的两片叶子，所有的三观（指世界观、价值观和人生观）与生活方式，都有其独特的缘由，不存在高低，也无对错；我们不应将自己的喜好强加到别人身上，也不应该轻易的对自己不理解的事情感到大惊小怪，我们要学习尊重和我们不一样的人。

强加

在科技进步，来往频繁的社会里，我们要做的是，不要把“自己”强加在别人的身上，也不要以为自己想的，也是别人想要的，能做到“尊重与包容”尤其重要，我们应尊重他人的自由，以奉持五戒代替侵占掠夺；尊重生命的价值，以喜舍布施代替伤生害命；尊重大众的所有，以共享福利代替自私自利。

我们应用人我无间的雅量，包容异己的存在；用净秽不二的悲心，包容伤残的尊严；用怨亲平等的智慧，包容冤仇的伤害；用凡圣一如的认知，包容无心的错误。如果大家都能以尊重的态度敬业乐群，这个世界，将会减少很多事端。

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