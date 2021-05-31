林其米：我们还不认识所有的爱

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来自 / 联合早报

文 /
林其米

发布 / 2021年5月31日 5:00 AM

他们仍然活着，他们仍然创造日常生活的每一天，青春没有完全离开他们。（互联网）
他们仍然活着，他们仍然创造日常生活的每一天，青春没有完全离开他们。（互联网）

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不知道为什么，我喜欢看日常平凡普通人生，甚于想象力编织的情节。所以我一点开《吾爱：六个真爱故事》（My Love: Six Stories Of True Love）的第一个，老夫偕同老妻离开老家，在白茫茫的冰天雪地中，相伴走路前往他们小小的枫糖厂，我的注意力就一路尾随两老在后，直到这部纪录片的收场。在他们生命的尽头，David和Ginger决定各自葬在出生之地，但却相约北风起时，他会随风去探望她。当风反方向吹时，她会随风去探望他吗？

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