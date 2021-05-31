林其米：我们还不认识所有的爱 订户 来自 / 联合早报 文 / 林其米 发布 / 2021年5月31日 5:00 AM 他们仍然活着，他们仍然创造日常生活的每一天，青春没有完全离开他们。（互联网） 字体大小: 小 中 大 不知道为什么，我喜欢看日常平凡普通人生，甚于想象力编织的情节。所以我一点开《吾爱：六个真爱故事》（My Love: Six Stories Of True Love）的第一个，老夫偕同老妻离开老家，在白茫茫的冰天雪地中，相伴走路前往他们小小的枫糖厂，我的注意力就一路尾随两老在后，直到这部纪录片的收场。在他们生命的尽头，David和Ginger决定各自葬在出生之地，但却相约北风起时，他会随风去探望她。当风反方向吹时，她会随风去探望他吗？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 没面子书 四方八面 陈模瑛 《吾爱：六个真爱故事》 《爱的时光长河》 詹靖禾：第二回合 点智慧：投射效应