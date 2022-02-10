“祈求财神多多关照…”

星云大师说：分享信息：今天农历初九是“天公生”，也就是玉皇大帝的生日。在民间神教当中，玉皇大帝被视为宇宙的主宰，是地位最高的神祇，统管三官大帝、五方天帝诸神祇及其手下的王爷、土地公等。因此，在玉皇大帝生日的子时起，即开始有人祭拜，其仪式非常隆重，需将神桌架高，并行三跪九拜的大礼。 除此之外，一般家庭在举行完聘或婚礼的前一天晚上，男方家中也多有拜天公的仪式，主要是向天公稟告家中孩子已长大成人，并酬报长久以来的保佑眷顾。

玉皇大帝在佛教中称为帝释天或释提桓因，是属于欲界忉利天的天主，常听闻佛陀说法，是佛教的大护法。因此，在农历初九，或水陆法会期间，多安排有“供佛斋天”的佛事法会。

健全

一般民间拜天公只请一人吃饭，佛教的“供佛斋天”则先供养佛法僧三宝，再请与我们有密切关系的诸天用斋，如：主管财宝、智慧的大功德天、大辩才天；曾经请佛住世的四天王天；主宰人间风调雨顺的日宫太阳天、月宫太阴天、鬼子圣母天、娑竭龙王天；奖善惩恶的星宫月府天、阎摩罗王天、紧那罗王天、雷神大将天等。所以，“供佛斋天”与“拜天公”两者相较之下，前者的意义自然远较后者的功德大而且殊胜。

事实上，无论请求天公、财神给我们助力，或者请求别人给我们帮忙，最重要的还是自己要先帮忙自己；自我健全，才能得到他人给予的帮助。如何自我健全呢？比方逢年过节，做一些施舍的好事。大家不如趁着年节，节省一些花费，就能发财；不任意花用，就能发财。所以，财神原来不是别人，而是自己。

内求

佛教很尊重梵天和帝释天，因他们有请佛住世的功德。天道代表清净，光明，自在；而人在庆祝天公生时，不应祈望来年财运亨通、横财就手什么的，而是要修自己的内心清净，减少贪嗔痴。平静的湖水，能清清楚楚地透视湖底的一切，而我们的心静下来，也就好比是清澈的湖水，心里的妄念都能看得一清二楚。有人就说，不修行还不知道烦恼，一修行，烦恼就好多！这就是修行的好处，倘若你不修行，妄想烦恼来了，你都还不知道呢！这也应该就是我们拜拜的最大意义，不求身外物，而应该在自己身上内求。