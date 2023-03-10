前来书店的，多半是爱书人，之中也有异乡人。

异乡人，指的是地理上，也是心灵上的游子。多年前，我曾在大学校园参加本地作家柯思仁与黄浩威主讲《如果岛国，一个旅人》的新书分享会。两位作者在《如》通过电子邮件的来往，以深邃又抽离的文字，记述各自在岛国成长的记忆片段，已消失或正迅速蒸发的建筑、街道。身为异乡人，因体验到他们对眼前生于斯，长于斯的那份格格不入，对其心灵上毫无依归的心情，产生共鸣。

而书店一直引领我抵达未知的远方。我在书店认识了一些来自异乡的游子，像离开岛国超过大半年的扎奇尔。扎奇尔来自孟加拉，喜欢诗歌，是本地客工诗文比赛三届冠军得主。我因阅读他与友人合编孟加拉文和英文对照的诗集《客工颂》（Migrant Tales），才第一次看过以孟加拉文书写的纸本书。

与扎奇尔熟络后，他与友人们常在书店办各种文化活动。除了接触到各国的文化，聆听异乡人的故事，我被大家办活动的热忱、魄力感动。他说，手机是他的得力助手。忙完一整天的工作，尽管疲累，回到宿舍后，他与友人们就通过社交媒体联系至深夜，筹备仅能在周末举行的一场场文化活动。

每回来书店，扎奇尔总会边抱着小世诚，边称他为小帅哥，仿佛在跟远在家乡的儿子萨立夫玩耍。实际上，萨立夫已经念小学了。扎奇尔毕业自孟加拉国立大学，曾在孟加拉报馆工作，19年前来到岛国谋生，更把岛国当作家园。去年当他得知书店即将迁移至如切路，充满期待。只是，没想到那次他特地来桥北门市告别，竟是我们最后一次的会面。

“客工不需怜悯，仅需同理。”这是扎奇尔的内心话。怜悯虽然是善意的，潜意识中有高低之分；而同理心则须要跳脱固有的价值观，尝试站在对方的立场设想，知易行难。

提到异乡人，自然会想起卡缪的小说《异乡人》，主角莫梭看似冷酷，犯了滔天大罪后，漠视群众的期待、批判。多年后重读，我重新反省，他仅因违反社会约定俗成的规范，深刻感受生命的荒谬，内心受到冲击后，毅然选择诚实地思索生命的意义。单单是这份自由而孤独的精神，我理应献上敬佩之意。