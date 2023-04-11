蓝郁：历史靠得那么近

我真是后知后觉，这阵子竟然和历史靠得那么近却迟迟才发觉。

午餐时间带着自备的膳食在丹戎巴葛一带的“金兰园”享用，独自坐在老榕树下乘凉的当儿，也环视四周。起初只把目光放在园内和对面外观显赫的普陀寺。数周后把目光转移到斜对面的一排老会馆，再后来才留意到毗邻有个椭圆形老建筑，大门一直敞开着，方便公众出入。

这栋老建筑并没放置任何牌匾或招牌，以建筑结构来看，倒像个体育场所。吸引我的是，外墙的一砖一瓦完好无损，保留了不少旧元素。入口处则有个已停止使用的售票室，铁花窗尤其独特。唯一的线索是镶嵌在墙上的楼面平面图，清楚地显示男女更衣室的位置。

莫非这里就是“传说中”的旧寅杰游泳池？会这么说是因为曾经听闻丹戎巴葛一带有个废弃的泳池，然而并没刻意去寻幽探秘。我立即上网查询，果真如此。

晚餐时和妈妈提及午餐的“大”发现，竟然勾起了她的青春少女回忆。她说当年就读南侨女中时，她和同学们曾到寅杰游泳池戏水。妈妈指出上世纪五六十年代，我国并没有多少公共泳池，因此寅杰游泳池很受附近居民和学子青睐。

寅杰游泳池于1952年启用，曾是岛国的第二个公共游泳池。从旧图片可清楚看到当年的热闹盛况，泳池人头攒动。有趣的是，泳池有段时期在周二仅开放给女性使用，让那些比较羞涩的女性能放心地游泳。

由于后来该区的居民人数减少，泳池使用率低，加上维修费高，寅杰游泳池在完成半个世纪的使命后，于2001年正式走入历史。目前内部已夷为平地，被草坪覆盖。四年前重新发展成一个社区体育设施，让不同年龄层的民众使用。

也许是午餐时间艳阳高照，造访时人烟稀少，除了几个趁午休“躺平”的客工，就无他人。我随着老建筑的外围绕了一圈，感受到泳池当年的规模，依稀看到泳池顶楼未拆除的不锈钢把手，地面层的部分地板还保留色彩斑斓的石砖，而铁花窗的波浪设计颇具美感。

最近新闻报道大巴窑历史走道更新主题路线，从而发掘特色组屋和邻里故事。我觉得丹戎巴葛区文史底蕴深，新旧交融，同样很有魅力。民间组织“我的社区”近年活跃于举办不同社区的文化之旅导览活动，当中包括丹戎巴葛，旧寅杰游泳池是徒步景点之一。

疫情后，不少国人纷纷出国进行报复性旅游。我反而对旅行意兴阑珊，比较喜欢留在国内探索周边景物的前世与今生。小城故事多，历史与文化遗产很多时候和我们靠得很近，触手可及，没有理由视而不见。