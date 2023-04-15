“要让思维悟理，理不悟纵思无益…”

星云大师说：分享故事：智者为了让两个徒弟了解“学问”的道理，就把他屋里写着“学问”两个大字的一块匾，一分为二，大徒弟拿了“学”字，而二徒弟则拿了“问”字。智者告诉他们：“你们一个去学，一个去问，我们两年后再见面。”

大徒弟就努力地去学，但从来不问学来干什么，也不明白为什么要学，结果囫囵吞枣地读了一大堆书，却还是感觉自己好像什么也没有学到。而二徒弟也遵从智者的意思，专门提问、四处去问，可从来不读书，但由于缺乏系统化的学习，结果懂的东西也只能是“半桶水”。

智者就告诉他们：“现在你们知道了，所谓的学问，就是要学也要问；学问之道，能问则得，学问之首就在于发问。这就有如叩钟，大叩大鸣，小叩小鸣，不叩不鸣；同样地，学习必须向人谦虚请益，才能获得长辈、大德的教授。”两个徒弟明白“学问”的个中道理，日后的学问大有长进。

则明

我们学而问，可力求达到三点：

一、能闻则知：听闻，是获得学问的途径之一。由听闻知道理，由听闻去除恶，就如容器受水，土地植种，应离不当的过失。比如说，对于师长的教授，如果不用心，就等于将茶水倒在茶杯的外面；或以贡高我慢的态度，将茶杯倾覆，让茶水倒不进去；亦或是听闻之后，转头即忘，等于茶杯漏了，那里能装水呢？

二、能思则明：所谓“以闻思修入三摩地”，思考可以让一个人理路清晰，明瞭则是依理思维，可使学人发生智慧，所以参学之后，要不断的思考，思想才能深入。

三、能用则深：参学所得到的知识道理，要灵活运用，方能产生力量。例如，在老师那裡听闻慈悲，就要将慈悲用来感染人间，增加人生的善美；学了禅定，在日常生活中，就要将禅定用来待人接物，自我观照；问道于前人所得到的智慧，就要用来行善，利济群生，才能发挥学问的作用。

发问

我们现代人除了正规的教育之外，还要继续留学深造，或是四处参问学习其他学识，方为有学问之人。一些人的毛病是，不敢发问，更不懂得怎样问，如此学不到思考、辩解，又怎能进步呢？所以，我们一定要学习如何“学而问”，能问就能有所得，而且也要要求自己言之有物，所问的问题经过思考求新，问题也可以从提问中找到解決方法。这样也能让别人对我们刮目相看。