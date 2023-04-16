“半丝半缕恒念物力维艰…”

星云大师说：一副联语不只出现在佛光山的斋堂，不少素食馆也都引用这句话，那就是：“吃现成饭，当思来处不易；说事后话，唯恐当局者迷。”前句“吃现成饭，当思来处不易”，即所谓的“佛观一粒米，大如须弥山”；每一顿饭，都是经过农夫耕作、工人制造、商人贩卖，还要结合水分、土壤、阳光、空气等因缘、力量，当我们在吃饭时，怎能不感恩惭愧呢？而“说事后话，唯恐当局者迷”，这是警诫我们平时要谨言，不要闲谈他人是非，以免招来纷争，提醒自己要多为人设想。

还有另外一句：“一粥一饭当思来处不易，半丝半缕恒念物力维艰”；这副联语说明当我们日用充足时，要经常体念物力艰难，到了没有得穿的时候，即使破布都很宝贵，它可以御寒保暖，因此拥有物资时，就要好好爱惜。

另外一首偈就值得大家深思：“五观若明金易化，三心未了水难消。”五观堂就是斋堂。进入斋堂，我们要食存五观：一、计功多少，量彼来处；二、忖己德行，全缺应供；三、防心离过，贪等为宗（不生瞋爱）；四、正事良药，为疗形枯，以及五、为成道业，应受此食。

“五观若明金易化”指的是，我们吃饭时要心存这五种观想，不能不明白。如果能明白，即使是黄金也能消化。而“三心未了水难消”是要说明，三心即过去心、现在心、未来心，如果这三心不明白，一杯水都难以消受。偈的用意主要是说明，人在参学时要用心、能自觉才能进步。

力量

中国过去开始教育孩童读书、学习讲话，就要先学对对子。老师说天，学生就对个地；你说你，我就对我；你说山，我就对水；说手，就对个脚。一个人会对对子，日常的待人接物就会有对等的观念。

对联，起源于五代门联，为中国传统的实用文学。长久以来，佛教与中国文化相互影响，对联多被佛教界所沿用，而形成特有的寺院文学。佛教的联语，或由高僧硕德所作，或由名公巨卿所题，不但丰富了寺院美学，其蕴含深奥的人生哲理，用简单的几句话就能劝世、就能予人开导，让人当下就能得到指引，那几句话的力量是很大的。

留心

寺庙的对联，短短几句话就足以发人省思，让见闻者有心里的体悟、有悟道的境界，有文学的意境，让他久久难忘，视为个人学习的开示。

经常有信徒见到我们，会要求：“大师，请给我一句话！”一句话，就相当于一副对联，两句话比一句话更好。不过信徒临时要哪一位法师讲出一句话，他听了也不见得懂。如果能懂，世间上随处一句话都是伟大、都是了不起的法语。

只是人往往不用心，还要特别为他说一句话才留心。如果我们对世间上的每一句话都能留心，对佛教寺院、殿堂的对联都能留心，就会增加自己的慈悲、美感，更能增加人生的意境。