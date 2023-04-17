“不急不缓，不紧不松…”

星云大师说：有一个学僧，到法堂请示禅师：“我常常打坐，时时念经、早起早睡、心无杂念，自忖在您座下没有一个人比我更用功，为什么还是无法开悟？”禅师拿了一个葫芦、一把粗盐，交给学僧说道：“你将葫芦装满水，再把盐倒进去，使它立刻溶化，你就会开悟了。”

学僧遵示照办，过不了多久，跑回来说：“葫芦口太小，我把盐块装进去，它不化；伸进筷子，又搅不动，我还是无法开悟。”禅师拿起葫芦倒掉了一些水，只摇几下，盐块溶化了。禅师慈祥地说道：“一天到晚用功，不留一些平常心，就如同装满水的葫芦，摇不动，搅不得，如何化盐？又如何开悟？”

学僧：“难道不用功可以开悟吗？”禅师说：“修行如弹琴，弦太紧会断，弦太松弹不出声音，中道、平常心才是悟道之本。”

热炉

留一点空间，给自己转身；留一些时间，给自己思考，不急不缓，不紧不松，那就是做事能成功的方法了。我们也要在人我之间多加留意——话不可说绝、事不可做绝，人际之间要留给彼此一些转身空间。

分享故事：有一天，唐代诗人白居易去拜访恒寂禅师，当时天气酷热，恒寂禅师却悠然安静地坐在房间内看书。白居易忍不住说：“房间太热了，为什么不找个凉快的地方读书？”禅师淡淡地说：“三界如火宅，娑婆如热炉，请问哪里清凉呢？”白居易说：“后院树下、水边凉亭，都比较清凉呀！”

恒寂禅师看看室内，又看看室外说：“我也都到过，不过，我在房中心清自然凉。”

白居易为禅师的禅功深受感动，于是作了一首诗：“人人避暑走如狂，独有禅师不出房；可是禅房无热到，但能心静自然凉。”

白居易号称平民诗人，平时修习净土，他与恒寂禅师相遇，应是在他信仰净土之后，总想到娑婆如热炉，净土清凉。净土在哪里？净土在心里啊！后来，白居易说了“心静自然凉”这句话，在中华文化里成了不朽名言。

心火

心静自然凉是在告诉我们，无论身多忙，心不能乱；无论顺境逆境，都要转成修行的增上缘。不喜不忧不烦不燥，尽量善调自心至清凉。积极进取，以感恩的心把握好每一个当下，认真发挥自己，利益众生。

所谓“参禅何须山水地，灭却心头火自凉”，没有心头火的地方，不就是净土吗？就是要我们的心去转变环境，不要让环境来转变我们的心。不要逃避现实，必须面对现实，才能改造环境。