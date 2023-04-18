“把握自性，认识自己…”

星云大师说：分享故事：信徒问惟宽禅师：“道在何处？”以我们现在的话就是说：“般若（智慧）在那里？”禅师答：只在目前。信徒问：“我何以不见？”意思是说，我怎么没有看到，我不知道般若是什么样子啊！

禅师答：“因为你有‘我’的执着，所以不能见道，不能知道般若。”信徒再问：“如果因为我有故我不见，那和尚还可见吗？”禅师说得很妙，他说：“有我有你，更是不见。”

信徒一听，“有”上不能见道，于是赶快再问：“无你无我，能够见吗？”禅师答：“无汝无我，阿谁求见？”意思是说，你我没有了，用什么来见般若、见道呢？

我们从这一段对话里面可以知道，有我、有你，有对待，就不是般若；有众生、有佛，有差别者，也不是般若。能够懂得一个无，证悟一个无，那就拥有了世间，拥有了无限、无量、无边的人生。

无染

我们怎样有个“无”的生活呢？四点分享：

一、诸恶无染：染有渐进的力量，不容易使人察觉，因此，对于一切的恶习、恶念、恶事、恶友，我们不要去沾染，一旦沾染，就不容易舍离。所谓“祸福无门，唯人自招”，只要为人正派，不该做的事不做，自然不会招惹无谓的麻烦。

二、诸行无私：孔子说：“天无私覆，地无私载，日月无私照”。天地无私，所以成其大；日月无私，所以能遍照。人生假如想要有一番作为，你凡事只想到自己，只有招致自私的结果，没有人缘、没人帮忙，势单力薄，难以成事。反之，若是心念作为皆能为大众设想，自然会有大众的因缘共同来成就。

三、诸心无住：倘若我们平常的举心动念都住在五欲六尘，念念在金钱上，念念在爱情上，念念在名位上，必然患得患失，不得安宁。《金刚经》说：“应无所住，而生其心”；我们的心无所住，就能无所不住，就如虚空一般，生命必然扩大无比。

四、诸情无执：一般人与人互动，总希望能获得对方同等份量的回报，用情愈深，期待愈大，如果没有符合自己所预期，烦恼也就越多。我们不妨用理智净化感情，用慈悲升华感情。我们的感情升华了，不执着，就不会有情执。我们没有执着，看起来好像无情，其实平平淡淡最是真，平平常常最永恒，其中蕴含无限慈悲，无限智慧。

有限

一般人的有无观都建立在物质上，其实这样的“有”还是有限、有量、有穷、有尽的。试想想，我们空手来到这个世界，有朝一日我们也将空手离开，哪里会“有”？我们应从另外一个“无”上去思考，我们无欲则能刚强，我们心无罣碍，无罣碍故，无有恐怖，就能“远离颠倒梦想，究竟涅槃（意为灭除生死因果）”。无不是没有，无是无限量、无穷尽。