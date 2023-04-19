“养深积厚，换取最好的一世…”

星云大师说：智者为弟子们讲故事：一群生意人，经常到远地采购物品回到国内贩卖，由于途中须经过沙漠，因此商队出去，一定要结伴而行比较安全。两位商人在外地采购好所需的东西后，便将物品放在骆驼背上，走了一段路，有只骆驼暴毙倒地。他们心想：距离家乡的路程还很遥远，怎么办呢？于是他们商量，要从死去的骆驼身上取回代价：把它的皮剥下拿去卖，这样损失会比较少。因此，他们就把骆驼的皮剥下。

之后，他们就跟随行的工人说：“我们要坐车先走，你要好好保护骆驼皮，记得不能沾到水！”商人离开后不久，忽然下起雨来。工人想起主人的话：骆驼皮不能淋到雨，就赶紧用十分值钱的白毯盖住骆驼皮。结果白毯被淋湿、弄脏了，连骆驼皮也一样弄湿。

智者讲完譬喻，向弟子们说：“这是不是很愚蠢的行为？白毯就像我们的戒行，修行要守好戒律，就如那个工人须顾好那块价值连城的白毯一样：而那件骆驼皮，是比喻人的贪得无厌。骆驼载着东西到沙漠突然死了，主人还要剥它的皮，就为了贪那张皮，竟牺牲了珍贵的白毯。”

念头

人的一生，一时种下的因，其产生的结果可能影响及于一世，甚至牵动生生世世的祸福安危，因此吾人岂能不慎于一时的言行举止！为了我们的一世，甚至生生世世，凡事一定不能不注意一时之快的因果。其实，我们可以转念一想，一时的，不管是多大的憎恨，很快就会成为过去，而一世的，则是代表恒长的未来。当然，再快乐的事，我们也要想：那只是一时的。有此认识，我们就不会留恋，贪图不舍。

所以，做事时，不妨告诉自己：利人是一世的，再大的诱惑和恨意是一时的；有此一念，自然能养深积厚，换取更好的一世。

欲乐

凡是欲乐，例如物质和感官上的，都是暂时的，很快就会过去，感觉上真实，其实很虚幻，而虚幻的感受本身就是一种苦。因此，五欲之乐仍在痛苦之中，这种快乐只是一种和苦相对的感受，但是一般人却对这样的事实无感。举例说明：一个貌美如花的女人出现在眼前，许多人眼前一亮，会欣赏她，感觉很快乐。但是，如果天天见到这样的美丽，就好像没什么稀奇。那是为什么？因为短暂的接触会目眩神迷，接触多了，快乐便荡然无存。我们试想想，生活中的纸醉金迷，感觉不都是这样吗？

再仔细思考，生活中的苦乐是相伴相随的两端，我们只要能透彻痛苦的根源，用知足、慈悲、奉献等方法，转化外在环境或是内在自我所引起的虚幻，就能挖掘出快乐的真谛。佛教认为，我们处事，应该有平等广大的慈悲心；所谓：“不为自己求安乐，但愿众生得离苦”，我们能具备这样的精神，并在生活中努力奉行，这就离真正的快乐不远了。