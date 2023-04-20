“世间好比是个大旅馆…”

星云大师说：松云禅师出家学禅后，因挂念老母亲无人照顾，自己搭建一座精舍，带着母亲同住。每天他除了参禅打坐以外，还帮人抄写佛经，借此赚些生活费用，以养活母亲。有时候会上街为母亲买些鱼肉，街上的人总指着他说：“你们看那个酒肉和尚！”但松云从不解释，他不介意别人的闲言闲语，但是母亲放不下别人的批评，也跟着吃素了。

一天，一位美丽的姑娘在路上遇见松云，深为其庄严的仪表、安详的风度所感动，礼请到家中说法，松云没有推辞，他认为说法是好事，但事后却有传言说，有人亲眼看见松云到妓院嫖妓，原来那位姑娘是个妓女。街坊的人不辨真伪，认为他不守清规，因此捣毁他的禅舍，赶他离开。松云不得已，只好将母亲托人代养，自己出外云游参访。

不料，母亲因思儿成疾，没多久就过世，乡人不知松云人在何处，只得草草收殓，等松云回来再行安葬。不久，松云回来，在母亲灵棺前站了许久，然后用手杖敲着棺木说道：“慈爱的母亲！孩儿回来了！”接着他学着母亲的口气道：“松云，看你完成禅道回来，母亲很高兴。”

松云自语：“是的，母亲！孩儿以此禅道回向您上生佛国，不要再来人间受苦受气，我也和您一样高兴啊！”然后松云转身对众人道：“丧礼已毕，可以安葬了。”这一年松云30岁，母亲68岁。

松云禅师56岁时预知时至，召集弟子们辞别，又到母亲遗像前上香，之后留下一首偈语：“人间逆旅，五十六年，雨过天青，一轮月圆。”写后，安详而逝。

暂时

我们的人生，就如逆旅过客，你看，一个人的出生，就像是旅客住宿，有的旅店豪华高贵，或者破落穷酸，所有设备供客人尽情使用；人的死亡，就像是旅客退房离去，旅店里的东西不管奢华或便利，无论喜欢不喜欢，都要回归旅馆。

世间好比是个大旅馆，有的人只来一下子，也有人暂居百年岁月。生时的亲人、朋友、财产、事业，都是暂时拥有，一旦离开“世间旅馆”，一切东西都是生不带来，死不带去。

天堂

永嘉禅师（唐代高僧）的证道歌有句话说：“梦里明明有六趣，觉后空空无大千；梦醒之后，欢笑、泪水都是“黄梁一梦”。现实的人生也如梦般的幻化，忽而乐翻天，忽而苦断肠，这些苦乐终会事过境迁。人生如梦，有什么值得万般计较呢？还不如敞开心胸，笑看人生。

松云禅师的事迹，是要我们对人生警醒，看待权位名利，如空花水月；面对称讥毁誉，当作是一场梦。菩萨总在空花水月中作道场，点醒人们在每个当下要清醒，在每个经历中积极的学习。生命如朝露，应该及时把握。

过客的人生，匆匆的来，也匆匆的去；在匆匆的生命中，吾人应该自问的是：我们能为人间留下一些超越匆匆的纪念吗？我们可以做到的，就是为社会奉献出自己的力量，把世界彩绘成天堂。