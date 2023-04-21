“展现善意尽力而为，就是修行在人间…”

星云大师说：分享故事：2020年瑞典最畅销心灵书——《我可能错了》的作者比约恩，他原是经济专家，26岁时辞去高薪工作，30岁去泰国森林当僧人，进到寺院，他以为从此可以清静修行，但没想到群体生活却让他烦恼。

寺院住持对他说：“我希望你设想，我们就像是被沖上海滩的小石头。当我们上岸时，都是粗糙、有棱角的。然后，人生的浪潮滚滚而来。如果我们有力气留下来，与岸上的其他石头摩擦与碰撞，我们锋利的角就会一次又一次慢慢地被磨掉，变得圆润光滑，还会反光，开始闪闪发亮。”

住持接着说：“你觉得和别人合不来，生起讨厌心理，这是人之常情。但因讨厌而接着产生的负面情绪，其实太占我们的精力了。你不如冷静一下，好好回归到事件的本身，想想怎么做，才会让事情运作的更好。

”当比约恩还在思考着住持的话时，住持又说了：“为什么我们会看别人觉得很讨厌？这是不是因为我们把自己看的太重要了？别人要不要改、需不需要改，其实是他的事，而我们要做、能做的，是把自己的事做好。如果都能互相接纳，让彼此的优点发挥，团队的运作不是更加分？而过程中更可以自省观察，自己还有什么需要调整。”

住持最后笑着说：“我们觉得自己受了委屈，就像是地上小草任人践踏，觉得自己好脆弱，也纳闷为何有人要这样子无情地一脚踩下？ 但，谁说我们是一株小草而不是一片大地？如果念一转，把自己想像成大地，那别人的一脚反而会让我们更厚实、而且我们能够承受的，远远超乎我们自己的想像。”

为善

与人起磨擦、冲突，是很多人烦恼的来源。然而，我们为何要如此局限自己呢？一直在别人的对待中转不出来？其实，我们只要能对简单事物感到喜悦，我们的智慧就能增加，我们的人生也会成长。如果自己能进一步思考，我们的心理痛苦，主要不是由外部事件引起，而是自己内心发生的事引发的，那么，我们可以对应的就是，对一个又一个涌现出来的念头，产生信或不信，然后承认自己在某方面做错了，这时，我们就能为更明确笃定的意念腾出空间，想到种种能够与人为善的好处，自己就已经是在人事中有所成长了。

我执

人类经历的大多数心理痛苦，都是自己造成的，这就叫做自作自受。心灵的成长，很大部份需要我们去勇于面对不确定性，然后一一克服，这个过程中，我们不会总是得到自己想要的，但经过妥协，我们也会拥有自己需要的，只是，一般人犯的最大的毛病就是“我执”，在人我之间很容易就想表现自己的聪明，想让人印象深刻，而忽略了全心全意投入、去面对当下问题并设法解决，才是对自己的最大帮助。

在人事上，让人了解当然也是非常重要的，因为对方了解以后才會给我们因缘，助我们一臂之力。要让人了解，能够良好沟通是关键，而沟通，必须从自己开始，从自己的内心开始做起。