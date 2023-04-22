“道代表世间法则…”

星云大师说：分享故事：禅师问弟子，如何除去地里的草，弟子们给出各种答案，有主张火烧的，有主张锄头除的等等，不一而足，禅师笑而不答，只是要求弟子都去根据自己的方法除草。一年过去了，弟子们垂头丧气地回来，看到禅师正在耕地，还发现禅师的地头，竟是一片茂盛的庄稼！这时，弟子们才幡然醒悟，原来地里种上庄稼，草就不长了。

无邪

社会上谋生，我们要拥有道心，道心能导向正路。如何做到？四点分享：

一、直心无谄是道心：直心就是没有谄曲、没有献媚、没有逢迎、没有虚假，一就是一，二就是二；直心才容易入道，所以经上有句话说：“直心是道场。”平常我们与人交朋友，乃至待人处世，也要用一颗平直无谄曲的心，才合乎道德；如果没有直心，缺乏真诚，那就不合乎道德。

二、正心无邪是道心：正心就是公正平等的心。一般人的心，都是不平等的，对于我所亲爱的人，或是我的同学、同事，就对他好一点；我所不爱的人，或是跟我不同思想、不同种族的人，就对他差一点。因为不能用平等心待人，所以有偏见、邪见，这就难以入道；能够正心无私，才是道心。

三、真心无伪是道心：真心就是没有虚假、没有污染的心。一个人若无真心，做事容易起烦恼；一份真心，内含恭敬、平等、慈悲、智慧、谦虚等美德。所以有真心的人讲话，都是真实语、如实语、不异语、不妄语；做人也都是真实、单纯而没有虚假，这就是道心。

四、慈心无暴是道心：经云：“慈能与乐，悲能拔苦”，慈悲心就是给人欢喜，给人快乐，给人幸福，给人方便；能够拔除别人的痛苦，消除别人的困难，就是慈悲心。

明灯

有慈悲心的人自然不会用暴力待人，也不会用欺骗的手段或耍各种计谋来打击别人，这就是道心。我们能在心里养成正义感（道心），邪恶（欲心）也就式微了。由此可见，一个社会要弘扬正气是何等重要啊！道心指人天生的仁、义、礼、智、善的心，其与“人心”的对称，道心越胜，人心越善。我们看人，不一定看他的聪明、能力，主要是看他的道心，他爱护公家的物品，这就是道心；他对大众慈悲，这就是道心；他对团体尽忠，这就是道心；他奉献服务勤劳，这就是道心。

当然，更重要的是，我们也要懂得看自己，自己的道心是否具足，如果没有，明灯暗，智慧失。想要在生活中修行的人，当看好心念，莫让外境转灭吾人心中的明灯。