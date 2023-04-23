点智慧：让他人感受温暖

“无形中播下善的种子…”

星云大师说：分享故事：德士师傅林先生，穿着笔挺的衬衫西裤，加上一副手套，让乘客留下好的第一印象。正当乘客要伸手打开车门，他马上抢先一步。一上车，他笑容满面地问好，语气诚恳，加上开车的速度适宜，让乘客感觉如沐春风。

乘客很满意，决定接下来两天的行程都定林先生的车。那两天，乘客和林先生慢慢聊起，发现原来他是一些企业的御用司机，只有在没被征召时才出来跑车，然后乘客也慢慢发现林先生的好，就是将心比心：自己不喜欢的，绝对不会做，不让乘客觉得讨厌。

林先生说，他没有在任何社交平台打广告，单纯只是之前搭过他的车的客人一个介绍一个，他的生意就做不完。在林先生口中，不时会出现“贵人”这个词。原来，他把所有的客人，都当作他的贵人，所以他才会如此恭敬地对待乘客。林先生还说，一些公司有时候迟些付钱，他也无所谓，反倒是别人不好意思。他认为，就是因为他愿意相信别人，所以别人也愿意相信他，生意才会源源不绝。

乘客心想，让他人感受到温暖，有时甚至不必特意去做什么，只需要将心比心。但如此简单的道理，又不是很多人能够懂得。

佛心

人类都喜欢温暖胜于冰寒。比方说：一个住家，住得舒服，就会说：“此间很温暖”；如果不喜欢，就会说：“此间阴寒受不了。”把一些暖意给人分享，是最为无上的布施。暖流所到之处，百花盛开，莺啼鸟叫，河鱼戏水，昆虫出土，万物的生机都因暖流而复苏。人的眼睛看人，有人说冷冰冰的眼神；人和人见面，有人批评对方冷冰冰的面孔；有人说话，令人感觉他的言语冷冰冰，甚至整个态度也都是冷冰冰；觉得冰冷感觉不好，可见人都喜欢温暖。

社会上的人，不管从事什么职业，都应该想到成就温暖的人生，那么佛心就不可缺；佛心就是暖心、慈心、善心；人有了佛心，自然就会散发暖意。我们若想要对人类有所贡献，就请大家为社会加温。

给人温暖，可以是一句话，也可以是一个眼神、一个小动作，它能适时让人感受到温暖，那种无形中所播下的种子，我们现在不会知道，可影响所及不可限量。

受益

同样是生活，人有不同的情况与环境，这些差别，不是外境造成的，而是由“心”起的。 我们能有爱心、能让他人感受温暖，其实也是爱自己的心，把我们自己的心顾好。时时心存善念，即是日日造福，这也是修行。有些人付出温暖后，却计较“我是为你而做、为你付出的”，这样心中反而会起烦恼，不知道“帮助别人，受益的是自己”，这样也不算是真送暖。

人际间，只要彼此能像太阳一样，溫暖对方、照耀对方，能像一把火一样，热热的溶化对方，你不会知道，别人可能因为这样的暖意，走出了寒冬。