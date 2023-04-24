点智慧：思危思退思变

“人生在世总有得失，无常才是正常…”

星云大师说：分享故事：徒弟问无师禅师：“您为什么叫无师？有什么寓意吗？”禅师笑着说：“你我都是人生的探索者和体验者，我们同行；对生命而言，没有谁比谁更有经验。一个人的醒悟，就是自己去领教和体会。”徒弟说：“不过我从您这里学到了很多东西。”禅师说：“我只是跟你分享我的收获和感悟，其实是你自己的理解让你有所受益。他人的所谓教导，对你来说，可能是方向，也可能是迷雾，只有自己的经历、体会才是最好的答案。”

徒弟点头说：“的确。我对于这一点深有体会，自己去感受、甚至经历挫折，比任何教育都管用。”禅师说：“每个人都有自己的经历，能够从中改变自己旧有的思维，才能适应变化的世界。真正的聪明人，虚怀若谷，不好为人师，时刻准备更新自己，所以，他们能够紧跟时代的步伐啊！”

警觉

真正厉害的人，往往懂得“未雨绸缪”，为可能出现的危机做准备，等到危机到来，便可以从容应对。我们可在生活中做到三点：

一、思危：处在人生的任何阶段，我们都要培养处理危机的能力；人生在世，随时都有不可预知的危机出现：天灾人祸，生老病死，因此人要有危机意识，才能释怀和安然。

二、思退：人生最好的状态，是“花未全开月未圆”之时。任何事物，一旦发展到了顶峰，就会向它的反面发展。在“将满未满”之际，选择退一步，才能让自己避免“水满则溢”的情况发生。知退，是一个人应该有的自律，也是一种智慧。

三、思变：人生在世总有得失，无常才是正常。纵使富比王侯贵族，十年风水轮流转，黄金变粪土，将相公侯也可能变成阶下囚。所以明朝憨山大师《劝世文》说：“荣华总是三更梦，富贵如同九月霜。”杜甫《缚鸡行》载：“鸡虫得失无了时，注目寒江倚山阁。”世间无论什么东西都不是永恒存在的，因此我们对于人、事、物的无常变化更应该提高警觉，身心才能获得平衡。

教诫

人生在世，很多道理大家都听得懂，问题出在很少人听得进。对于人生的态度，很多人都看得透，却很少人看得开。世间上有钱财的人很多，有学问的人也很多，但不想去明白道理的人，大多由于自私；经由自私发展出来的贪嗔、嫉妒去主导，最后自然就没有了道和理。

孔子说：“朝闻道，夕死可矣！”我们的金钱有用完的时候，而道理，如果我们都懂得用得，则让我们一生受用不尽。自古圣贤教诫我们的，也就是要我们通透道理啊！