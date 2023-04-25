点智慧：有钱，不应看不起人

“做人，应该做到贫而无谄，富而无骄…”

星云大师说：分享故事：子贡（孔子的得意门生）问孔子：“贫而无谄，富而无骄，何如？”要说的是，贫穷容易气短，富有容易骄横，这是人性的通病，子贡明白这个道理，所以对自己有所戒惧。子贡因为做生意，由穷变富，对这两种境况有体验，而且做到穷时不丧志气，富后也不骄横。他就想问问孔子自己这样做对吗？想听孔子的评价。

孔子却对他提出更高的要求，说：“未若贫而乐道，富而好礼者也。”孔子认为更高的境界应是，处于贫困之中，也要乐于施行道义，不应止于保持志气；而富有时，也应不止于无骄，还应当好礼。比较而言，子贡的准则保守，而孔子的要求更为积极。

都好

佛陀的生活就可以作为最确切的证明，他春夏秋冬皆着一袭粪扫衣，也觉悠哉游哉，披上名贵的金缕衣，也丝毫不感到骄傲。他既可粗茶淡饭，也可以美味佳肴；可以树下露宿，也可以安住于琼楼玉宇；他可以自己独处山林，也可与四众弟子共住。可见佛陀对富贵贫贱、穷通得失、兴衰成败、美丑善恶并不系念于心，也不追逐世间的尘欲，只是随缘适应环境。这就是佛陀最大的富有。

近代的弘一大师，也认为世上没有一样东西使他觉得不好。破旧的手巾也好，咸苦的蔬菜也好，跑一整天的路也好，住在小茅屋也好，世界上什么都有味，什么对他都了不得。他少欲知足，别人认为他如此贫穷，简直是在受苦，但他却觉得一切都很好。

心灵

就贫富而论，有钱人虽衣食无缺，华盖重裘，但有时候为了人事困扰，同样日夜不得安宁；没有钱的人，尽管每日难过依然每日过，无钱一样可以挺起胸膛，安心自在，此即所谓的“人穷志不穷”。

人生的幸福快乐，贫与富并不构成绝对的条件。佛教对于贫富的看法，认为贫与富对人格的尊严原没有什么差距。譬如用水洗涤污秽的东西，洗涤之后与洗涤之前，其实就没有区别，这意思是说，人生数十寒暑，如梦幻泡影，贫富苦乐只在于自己内心的体认罢了。所以，有人粗茶淡饭不改其乐；有人富甲一方，仍然忧愁烦恼。深一层地说，如果心里拥有三千大千世界，那么，即使身无立锥之地，却可感受到最大的富足。

我们处世，所要追寻的真理不应该在财富与地位，而在意义与价值，所以，有钱不应瞧不起人，没钱也不应觉得自卑。财富与地位是一时的，也是外在的，终将成为过往云烟。能为自己创造圆满有意义的人生，更应该是着墨于心灵的充实和成长。