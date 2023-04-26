“有情有义面对人生…”

星云大师说：分享故事：杨荣是辅佐四朝明朝皇帝的名臣，他曾经跟随明成祖朱棣北征。在一次行动中，杨荣和大学士胡广、金幼孜迷失了方向。由于金幼孜的马鞍出了问题，不能急行，这时后面又有追兵，形势十分凶险。这本来应该是共患难的时刻，可没想到，胡广却不顾金幼孜而去。

杨荣则跳下马来，陪着年龄较大的金幼孜，良言安慰，没有半分舍弃的意思。终于他们等到了援兵，安全地回到了明成祖身边。明成祖知道后，赞扬杨荣的仁义之举。杨荣拜谢成祖说：“同僚朋友，道义上应该这么做。”成祖说：“胡广不是同僚吗？他为什么走了？”杨荣对同僚的情义，显现了高尚的人格魅力。

吃亏

分享一首偈：“人人皆求名和利，几人能把欢乐分？心心唯念情和义，普天尽是有缘人。”我们处事，如果有情有义，必然能交到更多好朋友，关系也才能和谐长久。世间有些事物可以用多寡来衡量，唯有情和义无法估算。朋友之间肝胆相照的情义，非黄金钱财所能比拟；夫妻之间的情义，也不是钻石宝物可以评估；世间上感动人心的不是美言美语，而是情义深长。自古以来能够完成伟大使命、重要任务、成就事业者，无不是重情理、讲义气者。有情有义之人，才会令人敬佩与尊崇。

只是，现实生活中，我们很容易陷入人我之间的计较，这就造成了纷争，彼此相争不下。其实，所谓的多少，不是在数量上面计算得清楚的，必须以道德、心量和人情义理来衡量，才能圆满的解决。更何况，很多时候“吃亏就是讨便宜”，就无需什么事都“利字摆中间”。

责任

我们也经常听人叹言，在功利主义挂帅的世界，夫妇轻言别离，朋友动辄反目，哪里找得到有情有义的人呢？其实，如果我们能从消极的外觅到积极的躬身实践，从被动的接纳到主动的付出、给予，乃至进一步从布施小恩小惠，扩大到为对方的未来着想；从身边的亲朋好友推及于世间的一切众生，能够这样做，天地之间何处不是情义盎然？尔虞我诈、斗乱纷争都是社会的病态，我们有幸身而为人，何不承担起做人的责任，用有情有义的态度面对人生，温暖世间呢？

相对的，别人施给我们的情义，我们怎样回报他呢？我们能做的，就是不要亏欠别人的情义，否则就是自己贫穷。情义如果用主观的立场，难以算清；从客观来看，还是可以算得清楚。我们做人做得好不好？不妨从跟人来往的情义上，算一算吧！