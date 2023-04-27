“经得起尘世间的烦嚣…”

星云大师说：分享故事：北宋人晏殊14岁时，有人就把他作为神童举荐给皇帝。皇帝召见他，并要他与1000多名进士同时参加考试。结果晏殊发现考题竟是自己10天前刚练习过的，就如实向皇帝报告，并请求改换其他题目。宋真宗赞赏晏殊的诚实品质，便赐给他“同进士出身”。

晏殊当职时，正值天下太平。于是，京城的大小官员便经常到郊外游玩，或在城内的酒楼茶馆举行各种宴会。晏殊家贫，没钱出去吃喝玩乐，只好在家里和兄弟们读写文章。

有一天，皇帝提升晏殊为辅佐太子读书的东宫官。大臣们非常惊讶，不明白皇帝为何做出这样的决定。皇帝说：“这些日子以来，群臣经常游玩饮宴，只有晏殊闭门读书，如此自重谨慎，正是东宫官合适的人选。”晏殊谢恩后，对皇帝说：“我其实也是个喜欢游玩饮宴的人，只是家贫而已。若我有钱，早就参与宴游了。”

这两件事，使晏殊在群臣面前树立起了信誉，而宋真宗也更加信任他了。

勇气

欲成大器者，先要大气。要想有一番作为，就一定要经得起尘世间的烦嚣，并且以顶天立地的个性处之。不要被外界的事物影响了自己的心智，如一朵花，花香淡雅悠长；如一棵树，枝叶茂盛而常青。做人处事向来是一门难修的学问，也正因为如此，可以考验我们内心面临境界的力量有多少。能退一步的人，他的世界必定宽广；能为他人着想的人，定能赢得大家的尊敬；抱持“你对我错、你大我小”的态度，则事事自能化险为夷、转危为安。

还有一些人，想成大器做大事，却总是觉得挫折连连；常言道”大器晚成”，许多成功不是一蹴而就的，古德也有这么一说：“从地倒还从地起，十方世界任悠游”，挫折来时，提起勇气不畏缩，发心立愿不放弃，勇敢面对境界，问题就能迎刃而解。

惰骄

《景行录》里说：“片刻不能忍，烦恼日月增”；能忍得下挫折，表示你有力量，能担当；不能忍讥耐谤，则烦恼不断，难成大器。做人处世，一切都要能承受得起。心胸豁达开朗的人，凡事看得高远，不会被眼前的得失所蒙蔽；心中狭隘的人，则处处与人比较、计较，徒增烦恼。另外，曾国藩（晚清时期政治家）也有一句名言：“古今之庸人，皆以一惰字致败，天下古今之才人，皆以一傲字致败”，这是多么深刻的道理啊！所以，如果我们要想成大器，千万要戒掉“惰与骄”，凡事以识为主，以才为辅，才能在成功的道路上走得更远更稳。